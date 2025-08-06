Vietnam’ın çelik üretimi ve satışları 2025’in ilk yarısında yükseldi, ihracatı düştü

Vietnam Çelik Birliği’ne (VSA) göre bu yılın Haziran ayında Vietnam’ın çelik üretimi, aylık %1,3 düşüş ve yıllık %12,2 artışla 2,76 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ülkenin çelik ürünleri satışları ise Mayıs ayına kıyasla %13,79 düşüş ve bir önceki yılın Haziran ayına kıyasla %5,1 artışla 2,48 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Ocak-Haziran döneminde Vietnam’ın çelik üretimi yıllık %9,7 artışla 15,82 milyon mt olurken, ülkenin çelik satışları yıllık %10,2 artışla 15,73 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Öte yandan Haziran ayında Vietnam’ın nihai mamul ihracatı yıllık %4,3 artışla 931.365 mt seviyesinde yer alırken, ilk yarıda ülkenin nihai mamul ihracatı yıllık %13 düşüşle 5,66 milyon mt oldu.