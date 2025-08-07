Vietnam’ın çelik ithalatı 2025’in Temmuz ayında %1,2 azaldı

Vietnam gümrük verilerine göre ülkenin çelik ithalatı bu yılın Temmuz ayında aylık %1,2 düşüşle 1,15 milyon mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %2,8 artışla 514.294 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk yedi ayında ülkenin çelik ithalatı yıllık %7,3 düşüşle 8,72 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı bir önceki yıla kıyasla %26,2 artışla 3,44 milyon mt oldu.

Vietnam ’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke Temmuz (mt) Yıllık değişim % Ocak-Temmuz (mt) Yıllık değişim % Japonya 220.886 7,6 1.891.550 31,9 Avustralya 39.253 >1000 229.126 43,5 ABD 78.043 69,6 395.934 35,2 Hong Kong 30.289 -50,1 237.370 -30,2

Vietnam ’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler