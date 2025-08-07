 |  Giriş 
Vietnam’ın çelik ithalatı 2025’in Temmuz ayında %1,2 azaldı

Perşembe, 07 Ağustos 2025 15:31:56 (GMT+3)   |   İstanbul

Vietnam gümrük verilerine göre ülkenin çelik ithalatı bu yılın Temmuz ayında aylık %1,2 düşüşle 1,15 milyon mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %2,8 artışla 514.294 mt seviyesinde kaydedildi. 

Yılın ilk yedi ayında ülkenin çelik ithalatı yıllık %7,3 düşüşle 8,72 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı bir önceki yıla kıyasla %26,2 artışla 3,44 milyon mt oldu.  

Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke  Temmuz (mt) Yıllık değişim %     Ocak-Temmuz (mt)     Yıllık değişim %    
Japonya     220.886 7,6 1.891.550 31,9
Avustralya     39.253 >1000 229.126 43,5
ABD     78.043 69,6 395.934 35,2
Hong Kong     30.289 -50,1  237.370 -30,2

Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler     

Ülke     Temmuz (mt) Yıllık değişim %     Ocak-Temmuz (mt) Yıllık değişim %    
Çin     710.036 -2,8 5.134.827 -20,1
Japonya     156.281 -22 1.363.620 24
Hindistan     1.944 35,5 9.719 -94,6
Tayvan     60.024 -11,6 483.402 -7,3
Güney Kore     127.979 19,6 834.343 23,5
Endonezya     70.833 5,8 741.549 86,1

Etiketler: Vietnam Güneydoğu Asya İth/ihr İstatistikleri 

