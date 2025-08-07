Vietnam’ın çelik ithalatı 2025’in Temmuz ayında %1,2 azaldı

Vietnam gümrük verilerine göre ülkenin çelik ithalatı bu yılın Temmuz ayında aylık %1,2 düşüşle 1,15 milyon mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %2,8 artışla 514.294 mt seviyesinde kaydedildi.
Yılın ilk yedi ayında ülkenin çelik ithalatı yıllık %7,3 düşüşle 8,72 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı bir önceki yıla kıyasla %26,2 artışla 3,44 milyon mt oldu.
Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|Ülke
|Temmuz (mt)
|Yıllık değişim %
|Ocak-Temmuz (mt)
|Yıllık değişim %
|Japonya
|220.886
|7,6
|1.891.550
|31,9
|Avustralya
|39.253
|>1000
|229.126
|43,5
|ABD
|78.043
|69,6
|395.934
|35,2
|Hong Kong
|30.289
|-50,1
|237.370
|-30,2
Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|Ülke
|Temmuz (mt)
|Yıllık değişim %
|Ocak-Temmuz (mt)
|Yıllık değişim %
|Çin
|710.036
|-2,8
|5.134.827
|-20,1
|Japonya
|156.281
|-22
|1.363.620
|24
|Hindistan
|1.944
|35,5
|9.719
|-94,6
|Tayvan
|60.024
|-11,6
|483.402
|-7,3
|Güney Kore
|127.979
|19,6
|834.343
|23,5
|Endonezya
|70.833
|5,8
|741.549
|86,1