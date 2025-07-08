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Vietnam’ın çelik ithalatı 2025’in Haziran ayında %9,6 geriledi

Salı, 08 Temmuz 2025 11:23:51 (GMT+3)   |   İstanbul

Vietnam gümrük verilerine göre, ülkenin çelik ithalatı bu yılın Haziran ayında aylık %9,6 düşüşle 1,17 milyon mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla nispeten yatay seyrederek 500.299 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk yarısında ülkenin çelik ithalatı yıllık %7,6 düşüşle 7,57 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı bir önceki yıla kıyasla %24,2 artışla 3,03 milyon mt oldu.  

Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke  Haziran (mt) Yıllık değişim %     Ocak-Haziran (mt)     Yıllık değişim %    
Japonya     256.512 21,9 1.670.851 36
Avustralya     3.674 -91,1 189.874 19
ABD     72.355 29,6 317.892 28,8
Hong Kong     42.069 14,3  207.079  -25,9

Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler     

Ülke     Haziran (mt) Yıllık değişim %     Ocak-Haziran (mt) Yıllık değişim %    
Çin     757.057 -19,1 4.427.826 -22,6
Japonya     175.504 27,8 1.207.374 37,4
Hindistan     1.701 99,9 7.775 -95,6
Tayvan     64.488 -8,2 423.399 -6,6
Güney Kore     88.219 3,7 706.364 24,3
Endonezya     45.795 5,4 669.728 102

Etiketler: Vietnam Güneydoğu Asya İth/ihr İstatistikleri 

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