Vietnam’ın çelik ithalatı 2025’in Haziran ayında %9,6 geriledi

Vietnam gümrük verilerine göre, ülkenin çelik ithalatı bu yılın Haziran ayında aylık %9,6 düşüşle 1,17 milyon mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla nispeten yatay seyrederek 500.299 mt seviyesinde kaydedildi.
Yılın ilk yarısında ülkenin çelik ithalatı yıllık %7,6 düşüşle 7,57 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı bir önceki yıla kıyasla %24,2 artışla 3,03 milyon mt oldu.
Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|Ülke
|Haziran (mt)
|Yıllık değişim %
|Ocak-Haziran (mt)
|Yıllık değişim %
|Japonya
|256.512
|21,9
|1.670.851
|36
|Avustralya
|3.674
|-91,1
|189.874
|19
|ABD
|72.355
|29,6
|317.892
|28,8
|Hong Kong
|42.069
|14,3
|207.079
|-25,9
Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|Ülke
|Haziran (mt)
|Yıllık değişim %
|Ocak-Haziran (mt)
|Yıllık değişim %
|Çin
|757.057
|-19,1
|4.427.826
|-22,6
|Japonya
|175.504
|27,8
|1.207.374
|37,4
|Hindistan
|1.701
|99,9
|7.775
|-95,6
|Tayvan
|64.488
|-8,2
|423.399
|-6,6
|Güney Kore
|88.219
|3,7
|706.364
|24,3
|Endonezya
|45.795
|5,4
|669.728
|102