Vietnam’ın çelik ithalatı 2025’in Haziran ayında %9,6 geriledi

Vietnam gümrük verilerine göre, ülkenin çelik ithalatı bu yılın Haziran ayında aylık %9,6 düşüşle 1,17 milyon mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla nispeten yatay seyrederek 500.299 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk yarısında ülkenin çelik ithalatı yıllık %7,6 düşüşle 7,57 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı bir önceki yıla kıyasla %24,2 artışla 3,03 milyon mt oldu.

Vietnam ’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke Haziran (mt) Yıllık değişim % Ocak-Haziran (mt) Yıllık değişim % Japonya 256.512 21,9 1.670.851 36 Avustralya 3.674 -91,1 189.874 19 ABD 72.355 29,6 317.892 28,8 Hong Kong 42.069 14,3 207.079 -25,9

Vietnam ’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler