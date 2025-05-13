Vietnam’ın çelik ithalatı Nisan’da aylık %11,6 yükseldi

Vietnam gümrük verilerine göre, ülkenin çelik ithalatı bu yılın Nisan ayında aylık %11,6 artışla 1,37 milyon mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %15,6 artarak 655.819 mt seviyesinde kaydedildi.
Yılın ilk dört ayında ülkenin çelik ithalatı yıllık %4,7 düşüşle 5,12 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı bir önceki yıla kıyasla %20,9 artışla 2,04 milyon mt oldu.
Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|Ülke
|Nisan (mt)
|Yıllık değişim %
|Ocak-Nisan (mt)
|Yıllık değişim %
|Japonya
|342.614
|94,7
|1.127.357
|30,1
|Avustralya
|50.134
|41,9
|151.222
|28,1
|ABD
|48.555
|-6,3
|188.806
|29,7
|Hong Kong
|30.856
|-36,6
|144.862
|-22,8
Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|Ülke
|Nisan (mt)
|Yıllık değişim %
|Ocak-Nisan (mt)
|Yıllık değişim %
|Çin
|718.127
|-17
|2.971.759
|-19
|Japonya
|266.161
|108,2
|836.390
|51,7
|Hindistan
|1.583
|-96,5
|4.937
|-96,7
|Tayvan
|87.503
|6,7
|295.059
|-10
|Güney Kore
|138.387
|34,1
|485.175
|26,7
|Endonezya
|135.652
|151,5
|446.413
|109,7