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Vietnam’ın çelik ithalatı Nisan’da aylık %11,6 yükseldi

Salı, 13 Mayıs 2025 12:32:13 (GMT+3)   |   İstanbul

Vietnam gümrük verilerine göre, ülkenin çelik ithalatı bu yılın Nisan ayında aylık %11,6 artışla 1,37 milyon mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %15,6 artarak 655.819 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk dört ayında ülkenin çelik ithalatı yıllık %4,7 düşüşle 5,12 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı bir önceki yıla kıyasla %20,9 artışla 2,04 milyon mt oldu.   

Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke   Nisan (mt)      Yıllık değişim %      Ocak-Nisan (mt)      Yıllık değişim %     
Japonya      342.614 94,7 1.127.357 30,1
Avustralya      50.134 41,9 151.222 28,1
ABD      48.555 -6,3 188.806 29,7
Hong Kong      30.856 -36,6  144.862 -22,8

Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler      

Ülke      Nisan   (mt)      Yıllık değişim %      Ocak-Nisan   (mt)      Yıllık değişim %     
Çin      718.127 -17 2.971.759 -19
Japonya      266.161 108,2 836.390 51,7
Hindistan      1.583 -96,5 4.937 -96,7
Tayvan      87.503 6,7 295.059 -10
Güney Kore      138.387 34,1 485.175 26,7
Endonezya      135.652 151,5 446.413 109,7

Etiketler: Vietnam Güneydoğu Asya İth/ihr İstatistikleri 

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