Vietnam’ın çelik ithalatı Nisan’da aylık %11,6 yükseldi

Vietnam gümrük verilerine göre, ülkenin çelik ithalatı bu yılın Nisan ayında aylık %11,6 artışla 1,37 milyon mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %15,6 artarak 655.819 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk dört ayında ülkenin çelik ithalatı yıllık %4,7 düşüşle 5,12 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı bir önceki yıla kıyasla %20,9 artışla 2,04 milyon mt oldu.

Vietnam ’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke Nisan (mt) Yıllık değişim % Ocak-Nisan (mt) Yıllık değişim % Japonya 342.614 94,7 1.127.357 30,1 Avustralya 50.134 41,9 151.222 28,1 ABD 48.555 -6,3 188.806 29,7 Hong Kong 30.856 -36,6 144.862 -22,8

Vietnam ’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler