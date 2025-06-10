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Vietnam’ın çelik ithalatı Mayıs’ta aylık %6,2 geriledi

Salı, 10 Haziran 2025 14:34:20 (GMT+3)   |   İstanbul

Vietnam gümrük verilerine göre, ülkenin çelik ithalatı bu yılın Mayıs ayında aylık %6,2 düşüşle 1,29 milyon mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %23,7 düşerek 500.184 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk beş ayında ülkenin çelik ithalatı yıllık %7,7 düşüşle 6,40 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı bir önceki yıla kıyasla %27,6 artışla 2,53 milyon mt oldu.   

Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke  Mayıs (mt)  Yıllık değişim %      Ocak-Mayıs (mt)      Yıllık değişim %     
Japonya      294.745 94 1.414.640 38,9
Avustralya      34.978 >1000 186.200 57,3
ABD      57.093 22,8 245.900 28,3
Hong Kong      20.148 -63,3 165.010  -32

Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler     

Ülke      Mayıs (mt)  Yıllık değişim %      Ocak-Mayıs (mt) Yıllık değişim %     
Çin      702.586 -36,2 3.670.986 -23
Japonya      195.074 2,7 1.031.617 39,2
Hindistan      1.137 -95,7 6.074 -96,6
Tayvan      64.046 16,8 358.911 -6,2
Güney Kore      132.656 36,9 618.143 28,8
Endonezya      177.520 140,5 623.933 117,6

Etiketler: Vietnam Güneydoğu Asya İth/ihr İstatistikleri 

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