Vietnam’ın çelik ithalatı Mayıs’ta aylık %6,2 geriledi

Vietnam gümrük verilerine göre, ülkenin çelik ithalatı bu yılın Mayıs ayında aylık %6,2 düşüşle 1,29 milyon mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %23,7 düşerek 500.184 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk beş ayında ülkenin çelik ithalatı yıllık %7,7 düşüşle 6,40 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı bir önceki yıla kıyasla %27,6 artışla 2,53 milyon mt oldu.

Vietnam ’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke Mayıs (mt) Yıllık değişim % Ocak-Mayıs (mt) Yıllık değişim % Japonya 294.745 94 1.414.640 38,9 Avustralya 34.978 >1000 186.200 57,3 ABD 57.093 22,8 245.900 28,3 Hong Kong 20.148 -63,3 165.010 -32

Vietnam ’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler