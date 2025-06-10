Vietnam’ın çelik ithalatı Mayıs’ta aylık %6,2 geriledi

Vietnam gümrük verilerine göre, ülkenin çelik ithalatı bu yılın Mayıs ayında aylık %6,2 düşüşle 1,29 milyon mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %23,7 düşerek 500.184 mt seviyesinde kaydedildi.
Yılın ilk beş ayında ülkenin çelik ithalatı yıllık %7,7 düşüşle 6,40 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı bir önceki yıla kıyasla %27,6 artışla 2,53 milyon mt oldu.
Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|Ülke
|Mayıs (mt)
|Yıllık değişim %
|Ocak-Mayıs (mt)
|Yıllık değişim %
|Japonya
|294.745
|94
|1.414.640
|38,9
|Avustralya
|34.978
|>1000
|186.200
|57,3
|ABD
|57.093
|22,8
|245.900
|28,3
|Hong Kong
|20.148
|-63,3
|165.010
|-32
Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|Ülke
|Mayıs (mt)
|Yıllık değişim %
|Ocak-Mayıs (mt)
|Yıllık değişim %
|Çin
|702.586
|-36,2
|3.670.986
|-23
|Japonya
|195.074
|2,7
|1.031.617
|39,2
|Hindistan
|1.137
|-95,7
|6.074
|-96,6
|Tayvan
|64.046
|16,8
|358.911
|-6,2
|Güney Kore
|132.656
|36,9
|618.143
|28,8
|Endonezya
|177.520
|140,5
|623.933
|117,6