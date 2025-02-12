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Vietnam’ın çelik ithalatı Ocak ayında aylık %36 düştü

Çarşamba, 12 Şubat 2025 12:00:48 (GMT+3)   |   İstanbul

Vietnam gümrük verilerine göre, ülkenin çelik ithalatı bu yılın Ocak ayında aylık %36 düşüşle 950.221 mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %51,1 düşüşle 301.290 mt seviyesinde kaydedildi.

Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler       

Ülke        

Ocak 2025 (mt)        

Yıllık değişim %        

Japonya        

146.240

-29,3

Avustralya        

1.867

30,7

ABD        

35.512

21

Hong Kong        

45.643

-13,5

Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler 

Ülke        

Ocak 2025 (mt)        

Yıllık değişim %        

Çin        

537.474

-46,6

Japonya        

154.069

13,4

Hindistan        

890

-98,5

Tayvan        

63.126

-40,8

Güney Kore        

1.717

-98,2

Endonezya        

77.460

18,9


Etiketler: Vietnam Güneydoğu Asya İth/ihr İstatistikleri 

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