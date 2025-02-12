Vietnam’ın çelik ithalatı Ocak ayında aylık %36 düştü

Vietnam gümrük verilerine göre, ülkenin çelik ithalatı bu yılın Ocak ayında aylık %36 düşüşle 950.221 mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %51,1 düşüşle 301.290 mt seviyesinde kaydedildi.
Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
Ülke
Ocak 2025 (mt)
Yıllık değişim %
Japonya
146.240
-29,3
Avustralya
1.867
30,7
ABD
35.512
21
Hong Kong
45.643
-13,5
Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
Ülke
Ocak 2025 (mt)
Yıllık değişim %
Çin
537.474
-46,6
Japonya
154.069
13,4
Hindistan
890
-98,5
Tayvan
63.126
-40,8
Güney Kore
1.717
-98,2
Endonezya
77.460
18,9