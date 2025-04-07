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Vietnam’ın çelik ithalatı Mart ayında aylık %20,9 düşüş kaydetti

Pazartesi, 07 Nisan 2025 12:11:17 (GMT+3)   |   İstanbul

Vietnam gümrük verilerine göre, ülkenin çelik ithalatı bu yılın Mart ayında aylık %20,9 düşüşle 1.233.413 mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %9,7 artarak 567.507 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk üç ayında ülkenin çelik ithalatı yıllık %8,4 düşüşle 3,74 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı bir önceki yıla kıyasla %8,2 artışla 1,38 milyon mt oldu.   

Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke  

Mart (mt)     

Yıllık değişim %     

Ocak-Mart (mt)     

Yıllık değişim %     

Japonya     

274.750

14,4

784.977

13,7

Avustralya     

72.700

51,6

101.088

22,3

ABD     

44.408

12,8

140.251

49,6

Hong Kong     

38.454

-17,6

 114.013

-18,1

Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler      

Ülke     

Mart  (mt)     

Yıllık değişim %     

Ocak-Mart   (mt)     

Yıllık değişim %     

Çin     

710.840

-28,9

2.255.184

-19,6

Japonya     

189.282

31,7

570.223

34,7

Hindistan     

1.181

-92,4

3.354

-96,8

Tayvan     

81.398

-10,5

207.569

-15,5

Güney Kore     

121.848

19,2

346.782

24,1

Endonezya     

113.318

108,2

311.104

95,7


Etiketler: Vietnam Güneydoğu Asya İth/ihr İstatistikleri 

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