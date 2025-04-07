Vietnam’ın çelik ithalatı Mart ayında aylık %20,9 düşüş kaydetti

Vietnam gümrük verilerine göre, ülkenin çelik ithalatı bu yılın Mart ayında aylık %20,9 düşüşle 1.233.413 mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %9,7 artarak 567.507 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk üç ayında ülkenin çelik ithalatı yıllık %8,4 düşüşle 3,74 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı bir önceki yıla kıyasla %8,2 artışla 1,38 milyon mt oldu.

Vietnam ’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke Mart (mt) Yıllık değişim % Ocak-Mart (mt) Yıllık değişim % Japonya 274.750 14,4 784.977 13,7 Avustralya 72.700 51,6 101.088 22,3 ABD 44.408 12,8 140.251 49,6 Hong Kong 38.454 -17,6 114.013 -18,1

Vietnam ’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler