Vietnam’ın çelik ithalatı Mart ayında aylık %20,9 düşüş kaydetti

Vietnam gümrük verilerine göre, ülkenin çelik ithalatı bu yılın Mart ayında aylık %20,9 düşüşle 1.233.413 mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %9,7 artarak 567.507 mt seviyesinde kaydedildi.
Yılın ilk üç ayında ülkenin çelik ithalatı yıllık %8,4 düşüşle 3,74 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı bir önceki yıla kıyasla %8,2 artışla 1,38 milyon mt oldu.
Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
Ülke
Mart (mt)
Yıllık değişim %
Ocak-Mart (mt)
Yıllık değişim %
Japonya
274.750
14,4
784.977
13,7
Avustralya
72.700
51,6
101.088
22,3
ABD
44.408
12,8
140.251
49,6
Hong Kong
38.454
-17,6
114.013
-18,1
Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
Ülke
Mart (mt)
Yıllık değişim %
Ocak-Mart (mt)
Yıllık değişim %
Çin
710.840
-28,9
2.255.184
-19,6
Japonya
189.282
31,7
570.223
34,7
Hindistan
1.181
-92,4
3.354
-96,8
Tayvan
81.398
-10,5
207.569
-15,5
Güney Kore
121.848
19,2
346.782
24,1
Endonezya
113.318
108,2
311.104
95,7