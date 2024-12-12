Vietnam’ın çelik ithalatı Kasım ayında aylık %39,4 düşüş kaydetti

Vietnam gümrük verilerine göre, ülkenin çelik ithalatı bu yılın Kasım ayında aylık %39,4 düşüşle 1.462.514 mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %29,7 artarak 448.937 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk on bir ayında ülkenin çelik ithalatı yıllık %32,9 artışla 16,16 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı bir önceki yıla kıyasla %11,9 artışla 4,33 milyon mt oldu.

Vietnam ’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke Kasım (mt) Yıllık değişim % Ocak-Kasım (mt) Yıllık değişim % Japonya 253.417 19,3 2.240.260 56 Avustralya 29.866 222,4 30.684 -87 ABD 42.365 -12,7 458.651 -48,3 Hong Kong 30.060 -22,7 511.151 35,5

Vietnam ’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler