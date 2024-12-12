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Vietnam’ın çelik ithalatı Kasım ayında aylık %39,4 düşüş kaydetti

Perşembe, 12 Aralık 2024 10:56:56 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Vietnam gümrük verilerine göre, ülkenin çelik ithalatı bu yılın Kasım ayında aylık %39,4 düşüşle 1.462.514 mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %29,7 artarak 448.937 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk on bir ayında ülkenin çelik ithalatı yıllık %32,9 artışla 16,16 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı bir önceki yıla kıyasla %11,9 artışla 4,33 milyon mt oldu.

Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke   

Kasım (mt)      

Yıllık değişim %      

Ocak-Kasım (mt)      

Yıllık değişim %      

Japonya      

253.417

19,3

2.240.260

56

Avustralya      

29.866

222,4

30.684

-87

ABD      

42.365

-12,7

458.651

-48,3

Hong Kong      

30.060

-22,7

 511.151

35,5

Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke      

Kasım (mt)      

Yıllık değişim %      

Ocak-Kasım (mt)      

Yıllık değişim %      

Çin      

876.218

-18,8

11.038.338

48,4

Japonya      

220.686

34,5

1.919.649

7,4

Hindistan      

1.006

-36,5

244.793

-40,6

Tayvan      

68.592

1

796.667

18,2

Güney Kore      

179.703

85,1

1.233.344

22

Endonezya      

101.692

47,7

746.830

21,2

Etiketler: Vietnam Güneydoğu Asya İth/ihr İstatistikleri 

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