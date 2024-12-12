Vietnam’ın çelik ithalatı Kasım ayında aylık %39,4 düşüş kaydetti

Vietnam gümrük verilerine göre, ülkenin çelik ithalatı bu yılın Kasım ayında aylık %39,4 düşüşle 1.462.514 mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %29,7 artarak 448.937 mt seviyesinde kaydedildi.
Yılın ilk on bir ayında ülkenin çelik ithalatı yıllık %32,9 artışla 16,16 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı bir önceki yıla kıyasla %11,9 artışla 4,33 milyon mt oldu.
Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|
Ülke
|
Kasım (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Ocak-Kasım (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Japonya
|
253.417
|
19,3
|
2.240.260
|
56
|
Avustralya
|
29.866
|
222,4
|
30.684
|
-87
|
ABD
|
42.365
|
-12,7
|
458.651
|
-48,3
|
Hong Kong
|
30.060
|
-22,7
|
511.151
|
35,5
Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|
Ülke
|
Kasım (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Ocak-Kasım (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Çin
|
876.218
|
-18,8
|
11.038.338
|
48,4
|
Japonya
|
220.686
|
34,5
|
1.919.649
|
7,4
|
Hindistan
|
1.006
|
-36,5
|
244.793
|
-40,6
|
Tayvan
|
68.592
|
1
|
796.667
|
18,2
|
Güney Kore
|
179.703
|
85,1
|
1.233.344
|
22
|
Endonezya
|
101.692
|
47,7
|
746.830
|
21,2