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Vietnam’ın çelik ithalatı Ekim ayında aylık %41,7 artış kaydetti

Çarşamba, 13 Kasım 2024 12:27:05 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Vietnam gümrük verilerine göre, ülkenin çelik ithalatı bu yılın Ekim ayında aylık %41,7 artışla 2.412.410 mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %7,5 artarak 346.153 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk on ayında ülkenin çelik ithalatı yıllık %23,2 artışla 14,71 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı bir önceki yıla kıyasla %7,7 artışla 3,88 milyon mt oldu.    

Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke   

Ekim (mt)      

Yıllık değişim %      

Ocak-Ekim (mt)      

Yıllık değişim %      

Japonya      

189.663

38

1.986.867

62,4

Avustralya      

29.709

-5,6

276.817

22

ABD      

42.894

67,2

416.286

-49,6

Hong Kong      

34.819

-10,4

 481.113

46,3

Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler       

Ülke      

Ekim (mt)      

Yıllık değişim %      

Ocak-Ekim (mt)      

Yıllık değişim %      

Çin      

1.856.612

116,1

10.165.204

59,7

Japonya      

172.640

6,9

1.698.562

4,6

Hindistan      

21.934

-28,4

253.554

-38,3

Tayvan      

73.433

21

727.913

20,1

Güney Kore      

143.317

27,9

1.053.061

15,2

Endonezya      

121.204

180,6

645.138

17,9

Etiketler: Vietnam Güneydoğu Asya İth/ihr İstatistikleri 

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