Vietnam’ın çelik ithalatı Ekim ayında aylık %41,7 artış kaydetti

Vietnam gümrük verilerine göre, ülkenin çelik ithalatı bu yılın Ekim ayında aylık %41,7 artışla 2.412.410 mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %7,5 artarak 346.153 mt seviyesinde kaydedildi.
Yılın ilk on ayında ülkenin çelik ithalatı yıllık %23,2 artışla 14,71 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı bir önceki yıla kıyasla %7,7 artışla 3,88 milyon mt oldu.
Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|
Ülke
|
Ekim (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Ocak-Ekim (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Japonya
|
189.663
|
38
|
1.986.867
|
62,4
|
Avustralya
|
29.709
|
-5,6
|
276.817
|
22
|
ABD
|
42.894
|
67,2
|
416.286
|
-49,6
|
Hong Kong
|
34.819
|
-10,4
|
481.113
|
46,3
Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|
Ülke
|
Ekim (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Ocak-Ekim (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Çin
|
1.856.612
|
116,1
|
10.165.204
|
59,7
|
Japonya
|
172.640
|
6,9
|
1.698.562
|
4,6
|
Hindistan
|
21.934
|
-28,4
|
253.554
|
-38,3
|
Tayvan
|
73.433
|
21
|
727.913
|
20,1
|
Güney Kore
|
143.317
|
27,9
|
1.053.061
|
15,2
|
Endonezya
|
121.204
|
180,6
|
645.138
|
17,9