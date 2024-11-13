Vietnam’ın çelik ithalatı Ekim ayında aylık %41,7 artış kaydetti

Vietnam gümrük verilerine göre, ülkenin çelik ithalatı bu yılın Ekim ayında aylık %41,7 artışla 2.412.410 mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %7,5 artarak 346.153 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk on ayında ülkenin çelik ithalatı yıllık %23,2 artışla 14,71 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı bir önceki yıla kıyasla %7,7 artışla 3,88 milyon mt oldu.

Vietnam ’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke Ekim (mt) Yıllık değişim % Ocak-Ekim (mt) Yıllık değişim % Japonya 189.663 38 1.986.867 62,4 Avustralya 29.709 -5,6 276.817 22 ABD 42.894 67,2 416.286 -49,6 Hong Kong 34.819 -10,4 481.113 46,3

Vietnam ’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler