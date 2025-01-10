Vietnam’ın çelik ithalatı Aralık’ta aylık %6,3 arttı

Vietnam gümrük verilerine göre, ülkenin çelik ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %6,3 artışla 1.554.921 mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %34,1 artarak 602.245 mt seviyesinde kaydedildi.

2024 yılının tamamında ülkenin çelik ithalatı yıllık %32,9 artışla 17,71 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı bir önceki yıla kıyasla %14,3 artışla 4,92 milyon mt oldu.

Vietnam ’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke Aralık (mt) Yıllık değişim % 2024 (mt) Yıllık değişim % Japonya 358.424 69,4 2.598.581 57,7 Avustralya 33.078 -30,7 339.761 19,6 ABD 47.150 99,6 505.801 -44,5 Hong Kong 41.013 14,8 552.163 34,8

Vietnam ’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler