Vietnam’ın çelik ithalatı Aralık’ta aylık %6,3 arttı

Vietnam gümrük verilerine göre, ülkenin çelik ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %6,3 artışla 1.554.921 mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %34,1 artarak 602.245 mt seviyesinde kaydedildi.
2024 yılının tamamında ülkenin çelik ithalatı yıllık %32,9 artışla 17,71 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı bir önceki yıla kıyasla %14,3 artışla 4,92 milyon mt oldu.
Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|
Ülke
|
Aralık (mt)
|
Yıllık değişim %
|
2024 (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Japonya
|
358.424
|
69,4
|
2.598.581
|
57,7
|
Avustralya
|
33.078
|
-30,7
|
339.761
|
19,6
|
ABD
|
47.150
|
99,6
|
505.801
|
-44,5
|
Hong Kong
|
41.013
|
14,8
|
552.163
|
34,8
Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|
Ülke
|
Aralık (mt)
|
Yıllık değişim %
|
2024 (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Çin
|
899.458
|
12,3
|
11.931.622
|
43,9
|
Japonya
|
270.170
|
112,7
|
2.189.653
|
14,4
|
Hindistan
|
1.283
|
-4
|
246.083
|
-40,5
|
Tayvan
|
74.636
|
2,1
|
871.305
|
16,6
|
Güney Kore
|
190.275
|
96,3
|
1.423.843
|
28,5
|
Endonezya
|
95.702
|
67,9
|
842.531
|
25,2