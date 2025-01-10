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Vietnam’ın çelik ithalatı Aralık’ta aylık %6,3 arttı

Cuma, 10 Ocak 2025 14:12:52 (GMT+3)   |   İstanbul

Vietnam gümrük verilerine göre, ülkenin çelik ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %6,3 artışla 1.554.921 mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %34,1 artarak 602.245 mt seviyesinde kaydedildi.

2024 yılının tamamında ülkenin çelik ithalatı yıllık %32,9 artışla 17,71 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı bir önceki yıla kıyasla %14,3 artışla 4,92 milyon mt oldu.    

Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke   

Aralık (mt)      

Yıllık değişim %      

2024 (mt)      

Yıllık değişim %      

Japonya      

358.424

69,4

2.598.581

57,7

Avustralya      

33.078

-30,7

339.761

19,6

ABD      

47.150

99,6

505.801

-44,5

Hong Kong      

41.013

14,8

 552.163

34,8

Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler       

Ülke      

Aralık (mt)      

Yıllık değişim %      

2024 (mt)      

Yıllık değişim %      

Çin      

899.458

12,3

11.931.622

43,9

Japonya      

270.170

112,7

2.189.653

14,4

Hindistan      

1.283

-4

246.083

-40,5

Tayvan      

74.636

2,1

871.305

16,6

Güney Kore      

190.275

96,3

1.423.843

28,5

Endonezya      

95.702

67,9

842.531

25,2

Etiketler: Vietnam Güneydoğu Asya İth/ihr İstatistikleri 

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