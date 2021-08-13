Vietnam’ın çelik ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %46,4 arttı

Bu yıl Haziran ayında, Vietnam’ın çelik ihracatı Haziran ayına kıyasla %12,4 artarak 1,15 milyon mt oldu.
Yılın Ocak-Temmuz döneminde ise, ülkenin çelik ihracatı yıllık %46,4 artarak 7,01 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Vietnam’ın çelik ihracatı yaptığı başlıca pazarlar
|
Ülke
|
Haziran (mt)
|
Yıllık değişim (%)
|
Ocak-Haziran (mt)
|
Yıllık değişim (%)
|
Çin
|
130.695
|
-67,5
|
1.322.169
|
-9,3
|
Tayvan
|
101.703
|
169,1
|
327.664
|
95,5
|
Kamboçya
|
86.620
|
-44,8
|
757.365
|
-15,9
|
ABD
|
66.103
|
190,9
|
401.606
|
238,3
|
Malezya
|
58.855
|
19,2
|
423.641
|
13,4