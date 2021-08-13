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Vietnam’ın çelik ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %46,4 arttı

Cuma, 13 Ağustos 2021 11:50:43 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Bu yıl Haziran ayında, Vietnam’ın çelik ihracatı Haziran ayına kıyasla %12,4 artarak 1,15 milyon mt oldu.

Yılın Ocak-Temmuz döneminde ise, ülkenin çelik ihracatı yıllık %46,4 artarak 7,01 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Vietnam’ın çelik ihracatı yaptığı başlıca pazarlar

Ülke

Haziran (mt)

Yıllık değişim (%)

Ocak-Haziran (mt)

Yıllık değişim (%)

Çin

130.695   

-67,5

1.322.169

-9,3

Tayvan

101.703

169,1

327.664

95,5

Kamboçya

86.620

-44,8

757.365

-15,9

ABD

66.103

190,9

401.606

238,3

Malezya

58.855

19,2

423.641

13,4

Etiketler: Güneydoğu Asya  Vietnam  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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