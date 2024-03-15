Vietnam’ın çelik ithalatı Şubat ayında aylık %21,7 düştü

Cuma, 15 Mart 2024 12:27:08 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam gümrük verilerine göre, ülkenin çelik ithalatı yılın Şubat ayında aylık %21,7 düşüşle 1.165.608 mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %30,1 artışla 463.416 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk iki ayında ülkenin çelik ithalatı yıllık %85,4 artışla 2,65 milyon mt seviesinde yer alırken, hurda ithalatı bir önceki yıla kıyasla %20 artış göstererek 819.494 mt oldu.

Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke Şubat (mt) Yıllık değişim % Ocak-Şubat (mt) Yıllık değişim % Japonya 243.743 +59 450.442 +88,8 Avustralya 33.300 +35,8 34.729 +40,6 ABD 25.058 -83,7 54.410 -72,8 Hong Kong 39.705 +24,2 92.460 +73,4

Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler