Vietnam’ın çelik ithalatı Şubat ayında aylık %21,7 düştü

Vietnam gümrük verilerine göre, ülkenin çelik ithalatı yılın Şubat ayında aylık %21,7 düşüşle 1.165.608 mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %30,1 artışla 463.416 mt seviyesinde kaydedildi.
Yılın ilk iki ayında ülkenin çelik ithalatı yıllık %85,4 artışla 2,65 milyon mt seviesinde yer alırken, hurda ithalatı bir önceki yıla kıyasla %20 artış göstererek 819.494 mt oldu.
Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|
Ülke
|
Şubat (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Ocak-Şubat (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Japonya
|
243.743
|
+59
|
450.442
|
+88,8
|
Avustralya
|
33.300
|
+35,8
|
34.729
|
+40,6
|
ABD
|
25.058
|
-83,7
|
54.410
|
-72,8
|
Hong Kong
|
39.705
|
+24,2
|
92.460
|
+73,4
Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|
Ülke
|
Şubat (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Ocak-Şubat (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Çin
|
800.427
|
+95,8
|
1.805.946
|
+191,1
|
Japonya
|
143.722
|
-9,6
|
279.563
|
+5,6
|
Hindistan
|
29.719
|
-66,7
|
89.619
|
-51,6
|
Tayvan
|
47.707
|
-32,7
|
154.424
|
+41,1
|
Güney Kore
|
81.679
|
+1,5
|
177.191
|
+35,2
|
Endonezya
|
40.247
|
+68,4
|
105.387
|
+0,6