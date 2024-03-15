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Vietnam’ın çelik ithalatı Şubat ayında aylık %21,7 düştü

Cuma, 15 Mart 2024 12:27:08 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Vietnam gümrük verilerine göre, ülkenin çelik ithalatı yılın Şubat ayında aylık %21,7 düşüşle 1.165.608 mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %30,1 artışla 463.416 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk iki ayında ülkenin çelik ithalatı yıllık %85,4 artışla 2,65 milyon mt seviesinde yer alırken, hurda ithalatı bir önceki yıla kıyasla %20 artış göstererek 819.494 mt oldu.     

Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler 

Ülke    

Şubat (mt)       

Yıllık değişim %       

Ocak-Şubat (mt)       

Yıllık değişim %       

Japonya       

243.743

+59

450.442

+88,8

Avustralya       

33.300

+35,8

34.729

+40,6

ABD       

25.058

-83,7

54.410

-72,8

Hong Kong       

39.705

+24,2

92.460

+73,4

Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler       

Ülke       

Şubat (mt)       

Yıllık değişim %       

Ocak-Şubat (mt)       

Yıllık değişim %       

Çin       

800.427

+95,8

1.805.946

+191,1

Japonya       

143.722

-9,6

279.563

+5,6

Hindistan       

29.719

-66,7

89.619

-51,6

Tayvan       

47.707

-32,7

154.424

+41,1

Güney Kore       

81.679

+1,5

177.191

+35,2

Endonezya       

40.247

+68,4

105.387

+0,6

Etiketler: Vietnam Güneydoğu Asya İth/ihr İstatistikleri 

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