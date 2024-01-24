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Vietnam’ın çelik ithalatı Aralık ayında aylık %22,1 düştü

Çarşamba, 24 Ocak 2024 12:33:47 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Vietnam gümrük verilerine göre, ülkenin çelik ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %22,1 düşüşle 1.170.033 mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %11,8 artışla 438.607 mt seviyesinde kaydedildi.

2023 yılında ülkenin çelik ithalatı yıllık %14,1 artışla 13,3 milyon mt seviesinde yer alırken, hurda ithalatı bir önceki yıla kıyasla %3,5 artış göstererek 4,3 milyon mt oldu.      

Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke        

Aralık (mt)        

Yıllık değişim %        

2023 (mt)        

Yıllık değişim %        

Japonya        

211.547  

+200,9    

1.647.814  

+25,9        

Avustralya        

47.744  

+48,7        

283.970  

-9,5        

ABD        

23.619  

-21,9    

910.721  

+2,2     

Hong Kong        

35.724    

+18,7        

409.749  

-0,6        

Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke        

Aralık (mt)        

Yıllık değişim %        

2023 (mt)        

Yıllık değişim %        

Çin        

801.068  

+97,3      

8.289.290  

+62,6        

Japonya        

127.017  

-38,6       

1.914.666  

-0,02    

Hindistan        

1.337  

-98,9        

413.540  

-61 

Tayvan        

73.103  

-16,1        

747.147  

-36,2        

Güney Kore        

96.907  

+70,8   

1.107.954  

-10,4      

Endonezya        

56.987  

+8,3        

673.029  

+23,7        

Etiketler: Vietnam Güneydoğu Asya İth/ihr İstatistikleri 

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