Vietnam’ın çelik ithalatı Aralık ayında aylık %22,1 düştü

Çarşamba, 24 Ocak 2024 12:33:47 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam gümrük verilerine göre, ülkenin çelik ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %22,1 düşüşle 1.170.033 mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %11,8 artışla 438.607 mt seviyesinde kaydedildi.

2023 yılında ülkenin çelik ithalatı yıllık %14,1 artışla 13,3 milyon mt seviesinde yer alırken, hurda ithalatı bir önceki yıla kıyasla %3,5 artış göstererek 4,3 milyon mt oldu.

Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke Aralık (mt) Yıllık değişim % 2023 (mt) Yıllık değişim % Japonya 211.547 +200,9 1.647.814 +25,9 Avustralya 47.744 +48,7 283.970 -9,5 ABD 23.619 -21,9 910.721 +2,2 Hong Kong 35.724 +18,7 409.749 -0,6

Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler