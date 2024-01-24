Vietnam’ın çelik ithalatı Aralık ayında aylık %22,1 düştü

Vietnam gümrük verilerine göre, ülkenin çelik ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %22,1 düşüşle 1.170.033 mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %11,8 artışla 438.607 mt seviyesinde kaydedildi.
2023 yılında ülkenin çelik ithalatı yıllık %14,1 artışla 13,3 milyon mt seviesinde yer alırken, hurda ithalatı bir önceki yıla kıyasla %3,5 artış göstererek 4,3 milyon mt oldu.
Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|
Ülke
|
Aralık (mt)
|
Yıllık değişim %
|
2023 (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Japonya
|
211.547
|
+200,9
|
1.647.814
|
+25,9
|
Avustralya
|
47.744
|
+48,7
|
283.970
|
-9,5
|
ABD
|
23.619
|
-21,9
|
910.721
|
+2,2
|
Hong Kong
|
35.724
|
+18,7
|
409.749
|
-0,6
Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|
Ülke
|
Aralık (mt)
|
Yıllık değişim %
|
2023 (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Çin
|
801.068
|
+97,3
|
8.289.290
|
+62,6
|
Japonya
|
127.017
|
-38,6
|
1.914.666
|
-0,02
|
Hindistan
|
1.337
|
-98,9
|
413.540
|
-61
|
Tayvan
|
73.103
|
-16,1
|
747.147
|
-36,2
|
Güney Kore
|
96.907
|
+70,8
|
1.107.954
|
-10,4
|
Endonezya
|
56.987
|
+8,3
|
673.029
|
+23,7