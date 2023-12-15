Vietnam’ın çelik ithalatı Kasım ayında aylık %17,4 arttı

Vietnam gümrük verilerine göre, ülkenin çelik ithalatı yılın Kasım ayında aylık %17,4 artışla 1.501.194 mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %25,8 artışla 392.189 mt seviyesinde kaydedildi.
Yılın ilk on bir ayında ülkenin çelik ithalatı yıllık %12,8 artışla 12,1 milyon mt seviesinde yer alırken, hurda ithalatı bir önceki yıla kıyasla %2,2 düşüş göstererek 3,87 milyon mt oldu.
Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|
Ülke
|
Kasım (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Ocak-Kasım (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Japonya
|
212.438
|
+241,4
|
1.436.197
|
+16
|
Avustralya
|
9.265
|
+400,2
|
236.226
|
-16,2
|
ABD
|
48.515
|
+30,9
|
887.123
|
+3
|
Hong Kong
|
38.874
|
+49,3
|
377.303
|
-1,2
Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|
Ülke
|
Kasım (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Ocak-Kasım (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Çin
|
1.079.237
|
+184,6
|
7.439.256
|
+58,6
|
Japonya
|
164.063
|
-9,2
|
1.787.648
|
+4,7
|
Hindistan
|
1.584
|
-98,5
|
412.204
|
-56,2
|
Tayvan
|
67.896
|
-48,7
|
674.044
|
-37,8
|
Güney Kore
|
97.071
|
-26,7
|
1.010.971
|
-6,7
|
Endonezya
|
68.829
|
+120,7
|
616.042
|
+23,4