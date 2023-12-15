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Vietnam’ın çelik ithalatı Kasım ayında aylık %17,4 arttı

Cuma, 15 Aralık 2023 12:22:13 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Vietnam gümrük verilerine göre, ülkenin çelik ithalatı yılın Kasım ayında aylık %17,4 artışla 1.501.194 mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %25,8 artışla 392.189 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk on bir ayında ülkenin çelik ithalatı yıllık %12,8 artışla 12,1 milyon mt seviesinde yer alırken, hurda ithalatı bir önceki yıla kıyasla %2,2 düşüş göstererek 3,87 milyon mt oldu.     

Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler       

Ülke       

Kasım (mt)       

Yıllık değişim %       

Ocak-Kasım (mt)       

Yıllık değişim %       

Japonya       

212.438 

+241,4   

1.436.197 

+16 

Avustralya       

9.265 

+400,2       

236.226 

-16,2       

ABD       

48.515 

+30,9   

887.123 

+3   

Hong Kong       

38.874   

+49,3       

377.303 

-1,2       

Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler       

Ülke       

Kasım (mt)       

Yıllık değişim %       

Ocak-Kasım (mt)       

Yıllık değişim %       

Çin       

1.079.237 

+184,6     

7.439.256 

+58,6       

Japonya       

164.063 

-9,2      

1.787.648 

+4,7   

Hindistan       

1.584 

-98,5       

412.204 

-56,2      

Tayvan       

67.896 

-48,7       

674.044 

-37,8       

Güney Kore       

97.071 

-26,7  

1.010.971 

-6,7     

Endonezya       

68.829 

+120,7       

616.042 

+23,4       

Etiketler: Vietnam Güneydoğu Asya İth/ihr İstatistikleri 

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