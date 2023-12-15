Vietnam’ın çelik ithalatı Kasım ayında aylık %17,4 arttı

Cuma, 15 Aralık 2023 12:22:13 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam gümrük verilerine göre, ülkenin çelik ithalatı yılın Kasım ayında aylık %17,4 artışla 1.501.194 mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %25,8 artışla 392.189 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk on bir ayında ülkenin çelik ithalatı yıllık %12,8 artışla 12,1 milyon mt seviesinde yer alırken, hurda ithalatı bir önceki yıla kıyasla %2,2 düşüş göstererek 3,87 milyon mt oldu.

Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke Kasım (mt) Yıllık değişim % Ocak-Kasım (mt) Yıllık değişim % Japonya 212.438 +241,4 1.436.197 +16 Avustralya 9.265 +400,2 236.226 -16,2 ABD 48.515 +30,9 887.123 +3 Hong Kong 38.874 +49,3 377.303 -1,2

Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler