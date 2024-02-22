Vietnam’ın çelik ithalatı Ocak ayında aylık %27,2 düştü

Vietnam gümrük verilerine göre, ülkenin çelik ithalatı bu yılın Ocak ayında aylık %27,2 artışla 1.488.863 mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %18,8 düşüşle 356.301 mt seviyesinde kaydedildi.
Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|
Ülke
|
Aralık (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Japonya
|
206.852
|
+129,5
|
Avustralya
|
1.428
|
+702,2
|
ABD
|
29.352
|
-37,5
|
Hong Kong
|
52.789
|
+147,2
Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|
Ülke
|
Aralık (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Çin
|
1.006.522
|
+376,4
|
Japonya
|
135.841
|
+28,4
|
Hindistan
|
59.900
|
-37,6
|
Tayvan
|
106.716
|
+176,9
|
Güney Kore
|
95.541
|
+89,1
|
Endonezya
|
65.140
|
-19,5