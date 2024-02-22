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Vietnam’ın çelik ithalatı Ocak ayında aylık %27,2 düştü

Perşembe, 22 Şubat 2024 11:36:52 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Vietnam gümrük verilerine göre, ülkenin çelik ithalatı bu yılın Ocak ayında aylık %27,2 artışla 1.488.863 mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %18,8 düşüşle 356.301 mt seviyesinde kaydedildi.

Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler       

Ülke        

Aralık (mt)        

Yıllık değişim %        

Japonya        

206.852  

+129,5    

Avustralya        

1.428  

+702,2        

ABD        

29.352  

-37,5    

Hong Kong        

52.789    

+147,2        

Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler 

Ülke        

Aralık (mt)        

Yıllık değişim %        

Çin        

1.006.522  

+376,4      

Japonya        

135.841  

+28,4       

Hindistan        

59.900  

-37,6        

Tayvan        

106.716  

+176,9        

Güney Kore        

95.541  

+89,1   

Endonezya        

65.140  

-19,5        

Etiketler: Vietnam Güneydoğu Asya İth/ihr İstatistikleri 

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