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Vietnam’ın çelik ithalatı Şubat ayında aylık %23,3 yükseldi

Pazartesi, 15 Nisan 2024 12:47:57 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Vietnam gümrük verilerine göre, ülkenin çelik ithalatı yılın Mart ayında aylık %23,3 artışla 1.437.429 mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %0,5 düşüşle 461.166 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk üç ayında ülkenin çelik ithalatı yıllık %49,6 artışla 4,09 milyon mt seviesinde yer alırken, hurda ithalatı bir önceki yıla kıyasla %3,4 artış göstererek 1,28 milyon mt oldu.     

Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler 

Ülke    

Mart (mt)       

Yıllık değişim %       

Ocak-Mart (mt)       

Yıllık değişim %       

Japonya       

240.161

65,9

690.570

80,1

Avustralya       

47.945

72,7

82.673

57,6

ABD       

39.359

-79,9

93.768

-76,3

Hong Kong       

46.960

15,5

139.138

48,1

Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler       

Ülke       

Mart (mt)       

Yıllık değişim %       

Ocak-Mart (mt)       

Yıllık değişim %       

Çin       

1.000.152

21,1

2.805.278

93,9

Japonya       

143.766

-17,2

423.211

-3,4

Hindistan       

15.620

-50,5

105.239

-51,5

Tayvan       

90.954

43,2

245.686

42

Güney Kore       

102.222

-11,4

279.415

13,4

Endonezya       

54.436

-7,3

158.981

-2.1

Etiketler: Vietnam Güneydoğu Asya İth/ihr İstatistikleri 

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