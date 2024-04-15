Vietnam’ın çelik ithalatı Şubat ayında aylık %23,3 yükseldi

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Vietnam gümrük verilerine göre, ülkenin çelik ithalatı yılın Mart ayında aylık %23,3 artışla 1.437.429 mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %0,5 düşüşle 461.166 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk üç ayında ülkenin çelik ithalatı yıllık %49,6 artışla 4,09 milyon mt seviesinde yer alırken, hurda ithalatı bir önceki yıla kıyasla %3,4 artış göstererek 1,28 milyon mt oldu.

Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke Mart (mt) Yıllık değişim % Ocak-Mart (mt) Yıllık değişim % Japonya 240.161 65,9 690.570 80,1 Avustralya 47.945 72,7 82.673 57,6 ABD 39.359 -79,9 93.768 -76,3 Hong Kong 46.960 15,5 139.138 48,1

Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler