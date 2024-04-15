Vietnam’ın çelik ithalatı Şubat ayında aylık %23,3 yükseldi

Vietnam gümrük verilerine göre, ülkenin çelik ithalatı yılın Mart ayında aylık %23,3 artışla 1.437.429 mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %0,5 düşüşle 461.166 mt seviyesinde kaydedildi.
Yılın ilk üç ayında ülkenin çelik ithalatı yıllık %49,6 artışla 4,09 milyon mt seviesinde yer alırken, hurda ithalatı bir önceki yıla kıyasla %3,4 artış göstererek 1,28 milyon mt oldu.
Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|
Ülke
|
Mart (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Ocak-Mart (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Japonya
|
240.161
|
65,9
|
690.570
|
80,1
|
Avustralya
|
47.945
|
72,7
|
82.673
|
57,6
|
ABD
|
39.359
|
-79,9
|
93.768
|
-76,3
|
Hong Kong
|
46.960
|
15,5
|
139.138
|
48,1
Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|
Ülke
|
Mart (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Ocak-Mart (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Çin
|
1.000.152
|
21,1
|
2.805.278
|
93,9
|
Japonya
|
143.766
|
-17,2
|
423.211
|
-3,4
|
Hindistan
|
15.620
|
-50,5
|
105.239
|
-51,5
|
Tayvan
|
90.954
|
43,2
|
245.686
|
42
|
Güney Kore
|
102.222
|
-11,4
|
279.415
|
13,4
|
Endonezya
|
54.436
|
-7,3
|
158.981
|
-2.1