SEAISI: ASEAN-6 ülkelerinde uzun mamul talebi 2022’de %2,4 arttı

Perşembe, 23 Kasım 2023 11:33:00 (GMT+3) | İstanbul

Güneydoğu Asya Demir ve Çelik Enstitüsü (SEAISI) 2022 yılında ASEAN-6 ülkelerindeki uzun mamul talebinin yıllık %2,4 artışla 36,7 milyon mt olurken, uzun mamul üretiminin yıllık %1 artışla 34 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı. Söz konusu yılda ülkelerin ithalatı yıllık %3,4 artışla 10,7 milyon mt, ihracatı ise 2021 yılına kıyasla 200.000 mt düşüşle 8 milyon mt oldu.

Ülkelere ayrı ayrı bakıldığında, 2022 yılında Endonezya’nın uzun mamul talebi yıllık %2,2 artışla 7,4 milyon mt, üretimi ise yıllık %0,5 artışla 6,6 milyon mt seviyelerinde yer aldı. Ülkenin ithalatı yıllık 1 milyon mt artışla 1,6 milyon mt olurken, ihracatı 856.635 mt seviyesine geriledi.

Malezya uzun mamul talebinin yıllık %21 artışla 4 milyon mt’a çıkmasıyla ASEAN-6 ülkeleri arasında en yüksek büyüme oranını kaydederken, ülkenin uzun mamul üretimi %11,5 artışla 6 milyon mt’a yükseldi. Üretimin yarısından fazlası ihracat pazarlarına satılsa da söz konusu yılda ülkenin ihracatı yaklaşık 100.000 mt düşüşle 3,5 milyon mt’a, ithalatı ise %1 düşüşle 1,5 milyon mt’a geriledi.

2022 yılında Filipinler’de uzun mamul talebi yıllık %2 artışla pandeminin ardından yükselmeye devam ederek 6,3 milyon mt seviyesine çıktı ancak talep artan enflasyonist baskılar ve inşaat sektörünün yavaşlaması nedeniyle beklendiği kadar yükselmedi. Ülkenin uzun mamul üretimi yıllık %0,7 düşüşle 4,1 milyon mt’a gerilerken artan talebi karşılamak için ithalat yıllık %6,8 artışla 2,2 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu yılda Singapur’da uzun mamul talebi yıllık %7,4 artışla 1,9 milyon mt oldu. Ancak talep çoğunlukla yıllık %9 artışla 3,2 milyon mt’a yükselen ithalatla karşılanırken ülkenin ihracatı 2021 yılında kaydedilen 506.075 mt’a kıyasla 588.547 mt’a çıktı.

Tayland 2022 yılında uzun mamul talebinde düşüş yaşayan tek ASEAN ülkesi oldu. Ülkenin uzun mamul talebi inşaat faaliyetlerindeki yavaşlama ve stok eritme faaliyetleri nedeniyle yıllık %6,2 düşüşle 5,9 milyon mt oldu. Ülkenin üretimi ise yıllık %1,5 düşüşle 4,6 milyon mt’a geriledi. 2022 yılında Tayland’ın ithalatı 2021 yılına kıyasla %5 düşüşle 2,1 milyon mt olurken, ihracatı ise 300.000 mt artışla 860.659 mt seviyesinde yer aldı.

Son olarak Vietnam’ın uzun mamul talebi 2021 yılında görülen yavaşlamanın ardından toparlanarak özellikle 2022 yılının ikinci yarısında güçlenen inşaat sektörü sayesinde yıllık %1,4 artışla 11,2 milyon mt’a yükseldi. Söz konusu yılda ülkenin uzun mamul üretimi ise yıllık %1,9 düşüşle 12,1 milyon mt seviyesine geriledi. 2022 yılında ülkenin ithalatı yıllık %0,9 artışla 1,4 milyon mt’a yükselirken, ihracatı ise yıllık %14,2 düşüşle 2,3 milyon mt seviyesinde kaydedildi.