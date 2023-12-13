Vietnam’ın çelik üretimi ve satışları Ocak-Kasım döneminde düşmeye devam etti

Çarşamba, 13 Aralık 2023 13:40:15 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam Çelik Birliği’ne (VSA) göre bu yılın Kasım ayında Vietnam’ın çelik üretimi bir önceki aya göre %2,8 ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %34,3 artışla 2,45 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ülkenin çelik ürünleri satışları ise Ekim ayına göre %13,1 ve yıllık %30,1 artışla 2,53 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Ocak-Kasım döneminde Vietnam’ın çelik üretimi yıllık %7,8 düşüşle 25,01 milyon mt olurken, ülkenin çelik satışları yıllık %5,6 düşüşle 23,70 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan Ekim ayında Vietnam’ın nihai mamul ithalatı aylık %8,94 düşüş ve yıllık %53,96 artışla 1,28 milyon mt seviyesinde yer alırken, yılın ilk 10 ayında ülkenin nihai mamul ithalatı yıllık %8,61 artışla 10,61 milyon mt oldu. Söz konusu ayda ülkenin nihai mamul ihracatı aylık %5,06 ve yıllık %71,47 artışla 908.000 mt, Ocak-Ekim döneminde ise yıllık %30,74 artışla 9,14 milyon mt seviyelerinde yer aldı.