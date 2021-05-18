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Vietnam’ın çelik ihracatı Ocak-Nisan döneminde %50,4 arttı

Salı, 18 Mayıs 2021 10:00:41 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Bu yıl Nisan ayında, Vietnam’ın çelik ihracatı Şubat ayına kıyasla %17 düşerek 1,02 milyon mt oldu.

Yılın Ocak-Nisan döneminde ise, ülkenin çelik ihracatı yıllık %50,4 artarak 3,91 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Vietnam’ın çelik ihracatı yaptığı başlıca pazarlar

Ülke

Nisan (mt)

Yıllık değişim (%)

Ocak-Nisan (mt)

Yıllık değişim (%)

Çin

320.908

82,5

893.454

86,4

Kamboçya

105.527

14,7

473.215

3,8

Tayland

47.867

-7,2

207.603

-10,7

Filipinler

26.660

-46,6

203.352

-9,9

Tayvan

46.591

296,6

130.128

21,5

Etiketler: ith/ihr istatistikleri  Vietnam  Güneydoğu Asya  |  benzer haberler »


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