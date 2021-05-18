Vietnam’ın çelik ihracatı Ocak-Nisan döneminde %50,4 arttı

Bu yıl Nisan ayında, Vietnam’ın çelik ihracatı Şubat ayına kıyasla %17 düşerek 1,02 milyon mt oldu.
Yılın Ocak-Nisan döneminde ise, ülkenin çelik ihracatı yıllık %50,4 artarak 3,91 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Vietnam’ın çelik ihracatı yaptığı başlıca pazarlar
|
Ülke
|
Nisan (mt)
|
Yıllık değişim (%)
|
Ocak-Nisan (mt)
|
Yıllık değişim (%)
|
Çin
|
320.908
|
82,5
|
893.454
|
86,4
|
Kamboçya
|
105.527
|
14,7
|
473.215
|
3,8
|
Tayland
|
47.867
|
-7,2
|
207.603
|
-10,7
|
Filipinler
|
26.660
|
-46,6
|
203.352
|
-9,9
|
Tayvan
|
46.591
|
296,6
|
130.128
|
21,5