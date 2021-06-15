Vietnam’ın çelik ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %61,1 arttı

Bu yıl Mayıs ayında, Vietnam’ın çelik ihracatı Şubat ayına kıyasla %4 düşerek 979.927 mt oldu.
Yılın Ocak-Mayıs döneminde ise, ülkenin çelik ihracatı yıllık %61,1 artarak 4,88 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Vietnam’ın çelik ihracatı yaptığı başlıca pazarlar
|
Ülke
|
Mayıs (mt)
|
Yıllık değişim (%)
|
Ocak-Mayıs (mt)
|
Yıllık değişim (%)
|
Çin
|
185.207
|
103,9
|
1.078.515
|
89,1
|
Kamboçya
|
111.150
|
-13,6
|
584.364
|
-0,9
|
Tayland
|
64.967
|
199,6
|
272.276
|
7
|
ABD
|
63.254
|
477,1
|
253.906
|
212
|
Malezya
|
62.644
|
36,9
|
321.749
|
16,7