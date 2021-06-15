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Vietnam’ın çelik ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %61,1 arttı

Salı, 15 Haziran 2021 10:04:35 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Bu yıl Mayıs ayında, Vietnam’ın çelik ihracatı Şubat ayına kıyasla %4 düşerek 979.927 mt oldu.

Yılın Ocak-Mayıs döneminde ise, ülkenin çelik ihracatı yıllık %61,1 artarak 4,88 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Vietnam’ın çelik ihracatı yaptığı başlıca pazarlar

Ülke

Mayıs (mt)

Yıllık değişim (%)

Ocak-Mayıs (mt)

Yıllık değişim (%)

Çin

185.207

103,9

1.078.515

89,1

Kamboçya

111.150

-13,6

584.364

-0,9

Tayland

64.967

199,6

272.276

7

ABD

63.254 

477,1

253.906

212

Malezya

62.644

36,9

321.749

16,7

Etiketler: Vietnam  Güneydoğu Asya  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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