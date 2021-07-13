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Vietnam’ın çelik ihracatı Ocak-Haziran döneminde %50,5 arttı

Salı, 13 Temmuz 2021 10:56:47 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Bu yıl Haziran ayında, Vietnam’ın çelik ihracatı Mayıs ayına kıyasla %4,3 artarak 1,02 milyon mt oldu.

Yılın Ocak-Haziran döneminde ise, ülkenin çelik ihracatı yıllık %50,5 artarak 5,88 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Vietnam’ın çelik ihracatı yaptığı başlıca pazarlar

Ülke

Haziran (mt)

Yıllık değişim (%)

Ocak-Haziran (mt)

Yıllık değişim (%)

Çin

122.959   

-74,8

1.201.474

13,4

Kamboçya

87.264

-42,2

671.372

-9,8

ABD

82.414

498,1

335.775

249,3

Malezya

43.037

11,1

364.786

12,6

Tayland

31.959

-29,5

304.235

1,2

Etiketler: Güneydoğu Asya  ith/ihr istatistikleri  Vietnam  |  benzer haberler »


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