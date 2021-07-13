Vietnam’ın çelik ihracatı Ocak-Haziran döneminde %50,5 arttı

Bu yıl Haziran ayında, Vietnam’ın çelik ihracatı Mayıs ayına kıyasla %4,3 artarak 1,02 milyon mt oldu.
Yılın Ocak-Haziran döneminde ise, ülkenin çelik ihracatı yıllık %50,5 artarak 5,88 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Vietnam’ın çelik ihracatı yaptığı başlıca pazarlar
|
Ülke
|
Haziran (mt)
|
Yıllık değişim (%)
|
Ocak-Haziran (mt)
|
Yıllık değişim (%)
|
Çin
|
122.959
|
-74,8
|
1.201.474
|
13,4
|
Kamboçya
|
87.264
|
-42,2
|
671.372
|
-9,8
|
ABD
|
82.414
|
498,1
|
335.775
|
249,3
|
Malezya
|
43.037
|
11,1
|
364.786
|
12,6
|
Tayland
|
31.959
|
-29,5
|
304.235
|
1,2