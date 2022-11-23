﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Vietnam merkezli Long Son Phu My Iron & Steel çelik kompleksi inşa edecek

Çarşamba, 23 Kasım 2022 11:40:34 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Yerel basında çıkan haberlere göre, Vietnam’ın Binh Dinh eyaleti hükümeti, Long Son Phu My Iron & Steel Company’nin çelik kompleksi projesini onayladı.

Şirket yıllık toplam 5,4 milyon mt yüksek kaliteli çelik ürünleri, inşaat çeliği ve haddelenmiş çelik kapasitesine sahip olacak projeye 53,5 trilyon VND (2,14 milyar $) yatırım yapmayı planlıyor.

Üç aşamada gerçekleşecek olan projenin ilk aşaması 2024 yılında tamamlanacak.

Çelik kompleksinin inşası 5.000 kişiye, faaliyete geçtiğinde ise yaklaşık 7.500 kişiye istihdam yaratacak.


Etiketler: Vietnam Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Yatırım 

Benzer Haber ve Analizler

Hoa Phat yeni dökme yük gemileri satın alacak

09 Ağu | Çelik Haberler

SEAISI: Yeni kapasite yatırımları ASEAN çelik sektörünün yapısını değiştirecek

26 Tem | Çelik Haberler

Vina Roma Vietnam’da yeni çelik tesisi kurmayı planlıyor

02 Haz | Çelik Haberler

Hoa Phat 5,6 milyon mt’luk çelik projesine yatırım yapacak

29 Mar | Çelik Haberler

Japon NSSMC bağlı kuruluşu aracılığıyla Vietnam’a yatırım yaptı

21 Eyl | Çelik Haberler

Vietnam merkezli Viet Quang Quảng Trị eyaletinde paslanmaz çelik tesisi kuracak

31 Ağu | Çelik Haberler

Danieli Hoa Sen Group’un Nghe An tesisindeki iki galvanizleme hattını yenileyecek

19 Tem | Çelik Haberler

Danieli Vietnam merkezli Nghi Son’a iki yeni su arıtma tesisi tedarik edecek

30 Nis | Çelik Haberler

Hoa Phat Group yüksek kaliteli sonradan gerilmeli çelik tesisi kuracak

05 Ara | Çelik Haberler

Danieli Hoa Phat Steel’e yeni sıcak şerit tesisi tedarik edecek

27 Kas | Çelik Haberler