Vietnam merkezli Long Son Phu My Iron & Steel çelik kompleksi inşa edecek

Çarşamba, 23 Kasım 2022 11:40:34 (GMT+3) | İstanbul

Yerel basında çıkan haberlere göre, Vietnam’ın Binh Dinh eyaleti hükümeti, Long Son Phu My Iron & Steel Company’nin çelik kompleksi projesini onayladı.

Şirket yıllık toplam 5,4 milyon mt yüksek kaliteli çelik ürünleri, inşaat çeliği ve haddelenmiş çelik kapasitesine sahip olacak projeye 53,5 trilyon VND (2,14 milyar $) yatırım yapmayı planlıyor.

Üç aşamada gerçekleşecek olan projenin ilk aşaması 2024 yılında tamamlanacak.

Çelik kompleksinin inşası 5.000 kişiye, faaliyete geçtiğinde ise yaklaşık 7.500 kişiye istihdam yaratacak.