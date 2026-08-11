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Hoa Phat, Dung Quat ray çeliği projesini 765 milyon $ yatırımla genişletecek

Salı, 11 Ağustos 2026 13:46:26 (GMT+3)   |   İstanbul

Yerel basında çıkan haberlere göre Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group, Dung Quat Ekonomik Bölgesi'ndeki ray ve özel çelik üretim projesine 20 trilyon VND (yaklaşık 765 milyon $) tutarında ek yatırım yapmayı, proje alanını yaklaşık 77 hektar genişletmeyi ve yıllık üretim kapasitesini iki milyon mt artırmayı planlıyor.

Hoa Phat ile Quang Ngai eyalet yetkilileri arasında gerçekleştirilen toplantıda açıklanan bilgilere göre şirket, Dung Quat'ta toplam yatırım tutarı 194 trilyon VND (yaklaşık 7,42 milyar $) olan yedi proje yürütüyor. Yaklaşık 710 hektarlık alanı kapsayan ve ağırlıklı olarak çelik üretimine odaklanan söz konusu projelerin toplam yıllık kapasitesi 12,8 milyon mt seviyesinde bulunuyor.

Hoa Phat, üretimde kullanılacak kömür gazı boru hattının plana eklenebilmesi için Dung Quat'ın doğu sanayi bölgesine yönelik imar planının değiştirilmesini ve ekipman ile malzemelerin depolanması amacıyla Van Tuong'da bulunan 5,3 hektarlık arazinin geçici olarak kiralanmasını talep etti. Şirket, ray çeliği projesini 2027 yılının ilk çeyreğinde faaliyete geçirmeyi hedefliyor.

Çelik üreticisi ayrıca 436 hektarlık Binh Hoa-Binh Phuoc Sanayi Bölgesi, Dung Quat genel limanının 4 ve 5 numaralı konteyner terminalleri ile 179 hektarlık Ferro Sanayi Bölgesi'ne yatırım yapmayı değerlendiriyor. Quang Ngai yetkilileri ise Hoa Phat'ın projelerini etkileyen kamulaştırma, yeniden yerleşim, planlama ve yatırım prosedürlerini hızlandıracaklarını bildirdi.

BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.


Etiketler: Uzun Ürünler Vietnam Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Yatırım Hoa Phat Group 

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