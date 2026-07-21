Hoa Phat çatı üstü güneş enerjisi projesinin üçüncü fazıyla karbonsuzlaşma çalışmalarını ilerletiyor

Vietnamlı çelik üreticisi Hoa Phat Group, bağlı kuruluşu Hoa Phat Dung Quat Steel’in Horus Power ile iş birliği içinde yürüttüğü çatı üstü güneş enerjisi projesinin üçüncü fazının inşasına başladığını ve bu doğrultuda 26,8 MWp kapasite ekleneceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada üçüncü fazın devreye alınmasının ardından yıllık yaklaşık 42,8 milyon kWh yenilenebilir enerji üretilmesinin ve yıllık yaklaşık 28.200 mt emisyonun azaltmasının beklendiği bildirildi.

Yeni fazla karbonsuzlaşma ve enerji verimliliği destekleniyor

Projenin yeni fazıyla birlikte şirketin entegre çelik tesisinde kullanılan yenilenebilir enerji payının artacağı, karbon emisyonlarının kademeli olarak azaltılacağı, elektrik maliyetlerinin optimize edileceği ve üretim verimliliğinin artırılacağı ifade edildi. Ayrıca projenin, şirketin uzun vadeli büyüme stratejisini, ESG standartlarına uyumunu ve küresel enerji dönüşümüyle uyumlu ilerlemesini destekleyeceği dile getirildi.

Hoa Phat Dung Quat Steel, 2025 yılında toplam 600 milyar VND yatırımla çatı üstü güneş enerjisi projesine başlamıştı. Planlanan kurulu kapasitesi toplam 79,2 MWp seviyesinde yer alacak projeyle şirketin yenilenebilir elektrik alanındaki öz yeterliliğinin artırılmasının, operasyonel maliyetlerinin düşürülmesinin, emisyonlarının azaltılmasının ve çevresel performansının iyileştirilmesinin hedeflendiği vurgulandı. Şirket, söz konusu projenin Vietnam sanayi sektöründeki en büyük çatı üstü güneş enerjisi projelerinden biri olduğuna dikkat çekti.

Projenin 2027’nin ikinci çeyreğinde tamamlanması planlanıyor

Toplam beş fazdan oluşan projenin ilk iki fazının 2025’in Kasım ve 2026’nın Mart aylarında devreye alındığı, tamamının ise 2027 yılının ikinci çeyreğinde bitirilmesinin planlandığı paylaşıldı.

Öte yandan tamamlandığında projenin yıllık 115 milyon kWh’nin üzerinde temiz elektrik üretmesinin ve yıllık 78.000 mt’dan fazla emisyonu azaltmasının beklendiği aktarıldı.

Hoa Phat, yenilenebilir enerji kullanımının artırılmasının hem iç hem de dış piyasalarda giderek sıkılaşan çevresel gerekliliklere uyum sağlamak ve rekabet gücünü artırmak isteyen çelik üreticileri açısından daha önemli bir strateji haline geldiğini kaydetti.