 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hoa...

Hoa Phat çatı üstü güneş enerjisi projesinin üçüncü fazıyla karbonsuzlaşma çalışmalarını ilerletiyor

Salı, 21 Temmuz 2026 11:30:50 (GMT+3)   |   İstanbul

Vietnamlı çelik üreticisi Hoa Phat Group, bağlı kuruluşu Hoa Phat Dung Quat Steel’in Horus Power ile iş birliği içinde yürüttüğü çatı üstü güneş enerjisi projesinin üçüncü fazının inşasına başladığını ve bu doğrultuda 26,8 MWp kapasite ekleneceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada üçüncü fazın devreye alınmasının ardından yıllık yaklaşık 42,8 milyon kWh yenilenebilir enerji üretilmesinin ve yıllık yaklaşık 28.200 mt emisyonun azaltmasının beklendiği bildirildi.

Yeni fazla karbonsuzlaşma ve enerji verimliliği destekleniyor

Projenin yeni fazıyla birlikte şirketin entegre çelik tesisinde kullanılan yenilenebilir enerji payının artacağı, karbon emisyonlarının kademeli olarak azaltılacağı, elektrik maliyetlerinin optimize edileceği ve üretim verimliliğinin artırılacağı ifade edildi. Ayrıca projenin, şirketin uzun vadeli büyüme stratejisini, ESG standartlarına uyumunu ve küresel enerji dönüşümüyle uyumlu ilerlemesini destekleyeceği dile getirildi.

Hoa Phat Dung Quat Steel, 2025 yılında toplam 600 milyar VND yatırımla çatı üstü güneş enerjisi projesine başlamıştı. Planlanan kurulu kapasitesi toplam 79,2 MWp seviyesinde yer alacak projeyle şirketin yenilenebilir elektrik alanındaki öz yeterliliğinin artırılmasının, operasyonel maliyetlerinin düşürülmesinin, emisyonlarının azaltılmasının ve çevresel performansının iyileştirilmesinin hedeflendiği vurgulandı. Şirket, söz konusu projenin Vietnam sanayi sektöründeki en büyük çatı üstü güneş enerjisi projelerinden biri olduğuna dikkat çekti.

Projenin 2027’nin ikinci çeyreğinde tamamlanması planlanıyor

Toplam beş fazdan oluşan projenin ilk iki fazının 2025’in Kasım ve 2026’nın Mart aylarında devreye alındığı, tamamının ise 2027 yılının ikinci çeyreğinde bitirilmesinin planlandığı paylaşıldı.

Öte yandan tamamlandığında projenin yıllık 115 milyon kWh’nin üzerinde temiz elektrik üretmesinin ve yıllık 78.000 mt’dan fazla emisyonu azaltmasının beklendiği aktarıldı.

Hoa Phat, yenilenebilir enerji kullanımının artırılmasının hem iç hem de dış piyasalarda giderek sıkılaşan çevresel gerekliliklere uyum sağlamak ve rekabet gücünü artırmak isteyen çelik üreticileri açısından daha önemli bir strateji haline geldiğini kaydetti.

ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.


Etiketler: Vietnam Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma Yatırım Hoa Phat Group 

Benzer Haber ve Analizler

Hoa Phat enerji bağımsızlığını artırmak için çatı üstü güneş enerjisi projesinin ikinci fazını başlattı

25 Mar | Çelik Haberler

Hoa Phat Dung Quat yüksek fırınını yeniden faaliyete aldı, ikinci yarıda üretim artışı hedefliyor

08 Ağu | Çelik Haberler

Çin çıkışlı sıcak rulo sac satışları fiyatların gerilemesiyle hareketlendi, rekabet arttı

21 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları bağlantılarda gerilemeyi sürdürdü, ticaret halen zayıf

21 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı paslanmaz çelik fiyatları yatay seyrederken, görünüm temkinli iyimserliğe dönüyor

21 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

Başatlı Boru: Önümüzdeki döneme temkinli ama kararlı bir iyimserlikle bakıyoruz

21 Tem | Röportaj

Al Yamamah yeni kütük tesisi için Danieli ile 71 milyon $’lık anlaşma imzaladı

21 Tem | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 21 Temmuz 2026

21 Tem | Uzun Ürünler ve Kütük

Almanya’nın ham çelik üretimi 2026’nın ilk yarısında artsa da sektör güçlü talep ve rekabetçi enerji fiyatlarına ...

21 Tem | Çelik Haberler

Gürcistan’ın Türkiye’den çubuk ithalatı 2026’nın ilk yarısında %41,5 arttı

21 Tem | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis