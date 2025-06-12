Vietnam emisyon ticaret sisteminin pilot aşamasını başlattı

Reuters’ın yayımladığı bir habere göre Vietnam hükümeti, emisyon ticareti sisteminin pilot aşamasını başlattı. Hükümet pilot aşamada üç büyük sektör olan çelik, çimento ve termik enerji sektörlerinde karbon emisyonu azaltımını teşvik etmeyi amaçlıyor. Söz konusu sistem, Vietnam’ın 2050 yılına kadar net sıfıra ulaşma hedefiyle uyumlu.

2029 yılına kadar devam edecek olan ilk aşamada sistem, ülkenin toplam karbon emisyonunun yaklaşık %50’sini hedef alacak. Sisteme göre söz konusu üç sektördeki şirketler, karbon yoğunluklarına (ürün başına üretilen karbon miktarı) göre karbon emisyon izinleri satın almak zorunda olacak ve 2025-2026 yıllarına ilişkin ilk izinler bu yılın sonuna kadar alınabilecek.

Hükümet, sistemi yük taşımacılığı ve ticari gayrimenkul dahil olmak üzere diğer sektörlere genişletmeyi planlıyor.

Emisyon ticaret sisteminin ilk yıllarında izinler çoğunlukla ücretsiz olarak verileceğinden sistemin başlıca sektörlerin emisyonlarına doğrudan bir etkisi olmayacak.