Vietnam’ın Thua Thien Hue eyaleti yeşil çelik projesi için yatırımcıları bekliyor

Vietnam’ın Thua Thien Hue eyaleti hükümeti, halk komitesinin verdiği onayın ardından Chan May yeşil çelik projesinin inşası için yatırımcıları davet etmeye başladığını duyurdu. Projenin toplam yatırım sermayesinin yaklaşık 32 trilyon VND (1,29 milyar $) seviyesinde yer aldığı ve yatırımcıların bu miktarın en az %15’ini karşılaması gerektiği ifade edildi. Ayrıca yatırımcıların başvurularını göndermeleri için belirlenen son tarihin 26 Eylül olduğu da öğrenildi.

Vergiden muaf Chan May - Lang Co ekonomi bölgesinde yaklaşık 236,5 hektarlık bir arazide hayata geçirilecek proje kapsamında, kapasitesi yıllık 3 milyon mt seviyesinde yer alacak sıcak rulo sac ve yüksek kalite mühendislik çeliği üretim tesisi inşa edilmesi planlanıyor. Modern teknolojilerle donatılacak olan proje, elektrik ve doğal gaz gibi temiz yakıtlar beraberinde hammadde olarak hurda, pik demir ve sünger demir kullanarak üretim gerçekleştirecek.

Öte yandan projenin inşasına önümüzdeki yılın birinci çeyreğinde başlanması ve 2028 yılının ilk çeyreğinde tamamlanıp faaliyete alınması bekleniyor. Bununla birlikte inşaatın başladığı tarihten itibaren 33 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Projenin ömrünün en fazla 70 yıl olacağı öngörülüyor.