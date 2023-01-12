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Venezuelalı Sidor pelet üretimine devam ediyor

Perşembe, 12 Ocak 2023 09:23:41 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Venezuelalı çelik ve demir cevheri üreticisi Sidor, pelet üretim faaliyetlerinin ve demir çelik sektörüne sevkiyatların devam ettiğini belirtti.

İşçilerinin desteğiyle faaliyetlerine yeniden başlayan şirket, ana hedefinin ithalatı ikame etmek olduğunu ifade etti. Şirketin birçok üretim birimi yeniden devreye alınsa da çelik üretimine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ciudad Guayana şehrinde bulunan Sidor tesisinin ham çelik üretim kapasitesi yıllık 4,6 milyon mt seviyesinde yer alıyor. 1997 yılında özelleştirilen ve 2008 yılında yeniden kamulaştırılan tesisin 2006 yılında 4,6 milyon mt olan üretimi 2016 yılında 306 mt seviyesine düşmüş ve daha sonrasında üretim tamamen durdurulmuştu.

Meksikalı siyasetçilerden oluşan bir delege geçtiğimiz yılın Ağustos ayında çelik üretiminin yeniden başlatılmasına yönelik alternatif çözümleri değerlendirmek üzere tesisi ziyaret etmişti.


Etiketler: Ham Çelik Pelet Hammaddeler Venezuela Güney Amerika Üretim 

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