Sangang Minguang’ın net kârı 2021 yılında %55,69 arttı

Çarşamba, 27 Nisan 2022 11:26:44 (GMT+3) | Şanghay

Fujian eyaleti merkezli Çinli çelik üreticisi Fujian Sangang Minguang Co.’nun (Sangang Minguang) faaliyet geliri 2021 yılında yıllık %29,02 artışla 62,75 milyar RMB (9,6 milyar $) olurken, net kârı yıllık %55,69 artarak 3,98 milyar RMB (610 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Geçtiğimiz yıl şirketin ham çelik, pik demir, nihai mamul, kok, sinter ve pelet üretimi sırasıyla yıllık %0,29 artışla, %0,27 düşüşle, %1,23 düşüşle, %2,2 düşüşle, %3,59 artışla ve %19,54 artışla 11,40 milyon mt, 9,66 milyon mt, 11,39 milyon mt, 446.900 mt, 12,40 milyon mt ve 1,84 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Fujian eyaletinin en büyük çelik üreticisi olan Sangang Minguang’ın yıllık üretim kapasitesi 12 milyon mt seviyesinde yer alan dört çelik üretim merkezi bulunuyor.