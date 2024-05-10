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Severstal karbonsuz üretim hedefleri kapsamında üç sinterleme makinesini devre dışı bıraktı

Cuma, 10 Mayıs 2024 14:07:22 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus çelik üreticisi Severstal, “Temiz Hava Projesi” kapsamında çevreye duyarlı bir üretim zinciri oluşturmak amacıyla Cherepovets metalurji tesisindeki (CherMK) üç sinterleme makinesini durdurduğunu açıkladı. Şirket, 2030 yılında çelik üretiminde karbon salımını 2020 yılına kıyasla göre %10 azaltmayı hedefliyor.

Üç sinterleme makinesinin durdurulmasıyla 2 No'lu sinterleme tesisinde üretim hacmi azalacak ve bu durum yüksek fırında şirketin Karelsky Okatysh madeninden temin edilecek yüksek miktarda pelet kullanılarak telafi edilecek. 

Severstal Genel Direktörü Evgeny Vinogradov, "CherMK'nin sinterleme makinelerini aşamalı olarak hizmet dışı bırakmaya başlıyoruz ve teknik ekipmanları modern çevre standartlarını karşılamayan 2 No’lu sinterleme tesisindeki üç makineyi durduruyoruz," dedi.

Yapılan açıklamaya göre göre, şirket pelet üretimi için modern bir tesisin inşasına halihazırda başladı ve bunun sonunda çevre kirliliğine yol açan maddelerin salımında yılda 96 bin ton ve karbon emisyonlarında yılda 2 milyon mt düşüş bekliyor. Yeni pelet tesisinin 2026 yılında hizmete girmesiyle CherMK tesisinde mevcut sekiz sinterleme makinesinden yedisinin durdurulması planlanıyor.   


Etiketler: Ham Çelik Pelet Hammaddeler Rusya BDT Çelik Üretimi 

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