SSAB, HYBRIT teknolojisi kapsamında hidrojen depolamaya yönelik pilot projesini tamamladı

İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB’nin yerel madencilik şirketi LKAB ve yerel enerji şirketi Vattenfall ile geliştirdiği HYBRIT® teknolojisi kapsamında gerçekleştirilen hidrojen gazı depolanmasına yönelik pilot proje tamamlandı.

Söz konusu proje için Luleå’da bulunan doğrudan indirgemiş sünger demir pilot tesisinin yanında 100 metreküplük hidrojen depolama tesisi inşa edildiği ve tesisin 2022 yılından beri faaliyette olduğu belirtildi.

Projenin sonuçları, yeşil demir ve çelik üretimine yönelik yeşil hidrojenin endüstriyel ölçekte depolanmasının mümkün olduğunu gösterdi. Ayrıca hidrojen üretim maliyetlerinde %40’a varan düşüş sağlanabileceğini ortaya koydu. Öte yandan fosil yakıtlar yerine yeşil elektrik kullanılarak üretilen hidrojene dayalı endüstriyel süreçler sebebiyle elektrik bağımlılığının artacağı bildirildi. Bu nedenle hidrojen arzını sağlamanın çok önem olduğuna dikkat çekildi.

Çelik sektörü şu an küresel karbon salımının yaklaşık %7’sini oluşturuyor. HYBRIT® teknolojisi sayesinde SSAB, İsveç’in emisyonlarını %10 azaltabilecek.