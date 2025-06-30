SSAB Luleå tesisinin yeşil dönüşümü için 430 milyon €’luk finansman sağladı

İsveçli özel çelik üreticisi SSAB 430 milyon €’luk ilave finansman sağlayarak İsveç'in Luleå kentindeki 4,5 milyar €’luk yeşil dönüşüm projesi için gerekli tüm finansmanı tamamladı. Proje kapsamında kurulacak elektrik ark ocaklı tesis üretim maliyetlerini düşürecek, teslimat sürelerini kısaltacak ve karbon emisyonlarını İsveç’in toplam karbon salımının %7’si kadar azaltacak.

SSAB'nin yeşil çelik dönüşümünde “önemli bir kilometre taşı”

SSAB CFO'su Leena Craelius, “Bu son finansman, dönüşüm yolculuğumuzda önemli bir kilometre taşı. Bu sayede Luleå üretiminden karbon emisyonlarını neredeyse tamamen ortadan kaldırabilir, maliyetleri düşürebilir ve ürün yelpazemizi geliştirebiliriz,” ifadelerini kullandı.

Yeni tesis iki elektrik ark ocağı ve gelişmiş entegre haddeleme tesisi ile 2,5 milyon mt yıllık kapasiteye sahip olacak. Tesiste ayrıca soğuk haddeleme, galvanizleme ve sürekli tavlama faaliyetleri de gerçekleştirilecek.

Proje sayesinde SSAB Europe daha düşük maliyetlerle daha kısa süreli teslimatlar yapabilecek. Üretici tesisinde fosil içermeyen sünger demir, pik demir ve geri dönüştürülmüş hurda karışımını kullanacak.