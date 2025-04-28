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Kuveyt Vallourec'ten OCTG boru temin edecek

Pazartesi, 28 Nisan 2025 12:05:07 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransa merkezli boru üreticisi Vallourec, Kuwait Oil Company (KOC) ile yeni bir OCTG boru tedarik sözleşmesine girdiğini açıkladı. Sözleşme kapsamında 2025 ve 2026 yıllarında KOC’a birinci kalite bağlantı elemanlarına sahip özel kalitede karbon çelikten OCTG boru satılacak. Vallourec bu sözleşme sayesinde 130 milyon $’un üzerinde kâr elde edebilir.

Kuveyt 2035 yılına kadar günlük petrol üretimini 4 milyon varile çıkarmayı planlıyor. Bu kapsamda KOC geçtiğimiz yılın Eylül ayında derinden petrol çıkarma çözümleri için ihale açmıştı.


Etiketler: Boru Borular Fransa Kuveyt Avrupa Birliği Çelik Üretimi Vallourec 

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