 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Vallourec,...

Vallourec, Petrobras’ın Brezilya’daki petrol projelerine OCTG boru tedarik edecek

Pazartesi, 30 Eylül 2024 12:17:51 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Fransa merkezli boru üreticisi Vallourec, üç yıllık süre zarfında aksesuarlarıyla birlikte 25.000 mt’a varan OCTG boru tedarik etmek üzere Brezilya’da devlete bağlı enerji şirketi Petrobras ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, Vallourec’in Brezilya’daki tesislerinden tedarik edilecek yüksek kalite boruların Petrobras’ın Sepia 2 ve Atapu 2 petrol projelerinde kullanılacağı belirtildi. Bu sayede şirketin Brezilya’daki derin deniz petrol sahalarının teknik zorluklarıyla mücadele edebileceği vurgulandı.


Etiketler: Boru Borular Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi Vallourec 

Benzer Haber ve Analizler

Avrasya Ekonomik Komisyonu Çin’den ithal korozyona dayanıklı dikişsiz boru için dönem sonu incelemesi başlattı

01 Eki | Çelik Haberler

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı azalırken Kanada’da artış kaydetti

01 Eki | Çelik Haberler

İsveçli Alleima buhar jeneratörü borusu kapasitesini genişletecek

30 Eyl | Çelik Haberler

Hindistan Çelik Bakanlığı, RINL'i kurtarmak için SAIL ile birleştirebilir

27 Eyl | Çelik Haberler

Hint NSL 2024-25 mali yılı için operasyonel kâr açıklamayı bekliyor

27 Eyl | Çelik Haberler

Indian Railways cevher sevkiyatlarının yerel üreticilerde azalmasını, ihracatta artmasını bekliyor

27 Eyl | Çelik Haberler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları dalgalı

26 Eyl | Boru

ABD’nin mekanik boru ihracatı Temmuz’da aylık %5,5 düştü

26 Eyl | Çelik Haberler

Meksika Güney Kore, İspanya, Hindistan ve Ukrayna’dan ithal dikişsiz boruya yönelik dönem sonu incelemesini tamamladı

26 Eyl | Çelik Haberler

Hint RINL’in aldığı 60 milyon $’lık hibe faaliyetlerini sürdürmesi için yeterli değil

26 Eyl | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis