Vallourec, Petrobras’ın Brezilya’daki petrol projelerine OCTG boru tedarik edecek

Fransa merkezli boru üreticisi Vallourec, üç yıllık süre zarfında aksesuarlarıyla birlikte 25.000 mt’a varan OCTG boru tedarik etmek üzere Brezilya’da devlete bağlı enerji şirketi Petrobras ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, Vallourec’in Brezilya’daki tesislerinden tedarik edilecek yüksek kalite boruların Petrobras’ın Sepia 2 ve Atapu 2 petrol projelerinde kullanılacağı belirtildi. Bu sayede şirketin Brezilya’daki derin deniz petrol sahalarının teknik zorluklarıyla mücadele edebileceği vurgulandı.