ABD OCTG boru ithalatında uygulanan vergilere yönelik hile tespit etti

ABD Ticaret Bakanlığı malzemesi Çin menşeli, üretimi ise Tayland’ta tamamlanan dikişsiz OCTG boru ithalatına yönelik hile soruşturması kapsamında nihai kararını açıkladı.

Soruşturmanın tamamlanmasıyla bakanlık Çin menşeli kütük kullanılan ve Tayland’ta üretilen dikişsiz OCTG boruların ithalatında Çin’den ithal dikişsiz OCTG boruya uygulanan antidamping vergisi ve telafi edici vergi hükümlerinin ihlal edildiğine karar verdi.

Çin’den ithal söz konusu ürünlere yönelik teşvik oranı %10,78-15,78 oranları arasında yer alırken, ağırlıklı ortalama damping marjları ihracatçıya bağlı olarak ya %32,07 ya da %99,14 seviyesinde belirlenmişti.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7304.29.10.10, 7304.29.10.20, 7304.29.10.30, 7304.29.10.40, 7304.29.10.50, 7304.29.10.60, 7304.29.10.80, 7304.29.20.10, 7304.29.20.20, 7304.29.20.30, 7304.29.20.40, 7304.29.20.50, 7304.29.20.60, 7304.29.20.80, 7304.29.31.10, 7304.29.31.20, 7304.29.31.30, 7304.29.31.40, 7304.29.31.50, 7304.29.31.60, 7304.29.31.80, 7304.29.41.10, 7304.29.41.20, 7304.29.41.30, 7304.29.41.40, 7304.29.41.50, 7304.29.41.60, 7304.29.41.80, 7304.29.50.15, 7304.29.50.30, 7304.29.50.45, 7304.29.50.60, 7304.29.50.75, 7304.29.61.15, 7304.29.61.30, 7304.29.61.45, 7304.29.61.60, 7304.29.61.75, 7305.20.20.00, 7305.20.40.00, 7305.20.60.00, 7305.20.80.00, 7306.29.10.30, 7306.29.10.90, 7306.29.20.00, 7306.29.31.00, 7306.29.41.00, 7306.29.60.10, 7306.29.60.50, 7306.29.81.10 ve 7306.29.81.50 kodları altında kayıtlı bulunuyor.