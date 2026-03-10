Vallourec, Kaliforniya’nın ilk karbon yakalama ve depolama tesisi için boru tedarik edecek

Fransa merkezli boru üreticisi Vallourec, ABD merkezli enerji ve karbon yönetim şirketi California Resources Corporation’ın (CRC) Kaliforniya’da Elk Hills sahasında geliştirdiği Carbon TerraVault I (CTV I) karbon yakalama ve depolama projesi için gelişmiş boru ürünleri sağladığını açıkladı.

Kaliforniya’nın EPA Class VI iznine sahip ilk karbon tesisi kuruluyor

Vallourec’e göre Carbon TerraVault I, tükenmiş rezervuarlarda karbon enjeksiyonu ve depolanması için ABD Çevre Koruma Ajansından (EPA) Class VI izni alan Kaliforniya’daki ilk karbon yakalama ve depolama tesisi olma özelliğini taşıyor. Tesiste ilk karbon enjeksiyonunun 2026 yılının ilkbaharında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

CTV I tesisinin tam kapasitede yılda 1,46 milyon mt’a kadar karbon depolaması bekleniyor. Projenin toplam planlanan kapasitesi 350 milyon mt’un üzerinde olan daha geniş kapsamlı Carbon TerraVault projesine 38 milyon mt karbon depolama katkısı sağlayacağı öngörülüyor.

Vallourec’e göre projenin uzun vadeli depolama kapasitesi Kaliforniya’nın 2045 yılına kadar karbon nötr olma hedefini desteklemeyi amaçlıyor.

Vallourec projeye birinci kalite boru tedarik edecek

Vallourec’e göre şirketin boru teknolojileri projede sondaj bütünlüğünün korunması ve uzun vadeli karbon depolamasının sağlanmasında merkezi bir rol oynuyor. Şirket proje kapsamında zorlu sondaj koşulları altında karbon enjeksiyonuna yönelik teknik gereklilikleri karşılamak üzer korozyona dayanıklı alaşımlı borular üzerine monte edilmiş birinci kalite VAM® 21 bağlantı elemanları teslim ettiğini belirtti.