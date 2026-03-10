 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Vallourec,...

Vallourec, Kaliforniya’nın ilk karbon yakalama ve depolama tesisi için boru tedarik edecek

Salı, 10 Mart 2026 14:42:46 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransa merkezli boru üreticisi Vallourec, ABD merkezli enerji ve karbon yönetim şirketi California Resources Corporation’ın (CRC) Kaliforniya’da Elk Hills sahasında geliştirdiği Carbon TerraVault I (CTV I) karbon yakalama ve depolama projesi için gelişmiş boru ürünleri sağladığını açıkladı.

Kaliforniya’nın EPA Class VI iznine sahip ilk karbon tesisi kuruluyor

Vallourec’e göre Carbon TerraVault I, tükenmiş rezervuarlarda karbon enjeksiyonu ve depolanması için ABD Çevre Koruma Ajansından (EPA) Class VI izni alan Kaliforniya’daki ilk karbon yakalama ve depolama tesisi olma özelliğini taşıyor. Tesiste ilk karbon enjeksiyonunun 2026 yılının ilkbaharında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

CTV I tesisinin tam kapasitede yılda 1,46 milyon mt’a kadar karbon depolaması bekleniyor. Projenin toplam planlanan kapasitesi 350 milyon mt’un üzerinde olan daha geniş kapsamlı Carbon TerraVault projesine 38 milyon mt karbon depolama katkısı sağlayacağı öngörülüyor.

Vallourec’e göre projenin uzun vadeli depolama kapasitesi Kaliforniya’nın 2045 yılına kadar karbon nötr olma hedefini desteklemeyi amaçlıyor.

Vallourec projeye birinci kalite boru tedarik edecek

Vallourec’e göre şirketin boru teknolojileri projede sondaj bütünlüğünün korunması ve uzun vadeli karbon depolamasının sağlanmasında merkezi bir rol oynuyor. Şirket proje kapsamında zorlu sondaj koşulları altında karbon enjeksiyonuna yönelik teknik gereklilikleri karşılamak üzer korozyona dayanıklı alaşımlı borular üzerine monte edilmiş birinci kalite VAM® 21 bağlantı elemanları teslim ettiğini belirtti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Vallourec 

Benzer Haber ve Analizler

Vallourec ile XGS Energy ABD’de yeni nesil jeotermal projeleri hızlandırmak için iş birliği yaptı

30 Oca | Çelik Haberler

Vallourec'ten Ohio’daki tesisine 48 milyon $’lık boru işleme hattı yatırımı

11 Kas | Çelik Haberler

ABD’nin yapısal boru ihracatı 2025’in Aralık ayında %18 geriledi

10 Mar | Çelik Haberler

Baosteel yerel sıcak rulo sac fiyatlarını 2026 Nisan ayı için 29$/mt artırdı

10 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yükselirken, Kanada’da düşüş kaydetti - 10. Hafta, 2026

10 Mar | Çelik Haberler

Ukrayna Türkiye’den ithal kaynaklı boruya antidamping soruşturması başlattı

09 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin standart boru ithalatı 2025’in Aralık ayında değişmedi

09 Mar | Çelik Haberler

ABD Borusan’dan ithal OCTG boruya geçici vergi getirdi

09 Mar | Çelik Haberler

Vietnamlı Hoa Phat, Long An çelik boru tesisini devreye aldı

06 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin OCTG boru ihracatı 2025’in Aralık ayında %11,8 geriledi

06 Mar | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Sanayi Boruları
Dış Çap:  21 - 219 mm
Et Kalınlığı:  1,5 - 3 mm
NEVSAC METAL SAN.INS.NAK.TIC.LTD.STI
Teklifi Gör
Tesisat Boruları
Dış Çap:  21,3 - 165,1 mm
Et Kalınlığı:  2,6 - 5 mm
DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör
Sanayi Boruları
Dış Çap:  21,3 - 323,9 mm
Et Kalınlığı:  0,7 - 12 mm
DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis