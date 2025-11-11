Vallourec'ten Ohio’daki tesisine 48 milyon $’lık boru işleme hattı yatırımı

Fransız çelik boru üreticisi Vallourec, ABD’deki faaliyetlerini genişletme kapsamında Ohio eyaletinin Youngstown tesisinde yeni bir birinci kalite boru işleme hattı kurmak üzere 48 milyon $’lık yatırım yapacağını duyurdu. Şirketin açıklamasına göre bu proje Vallourec’in ABD imalat sanayine yönelik uzun vadeli bağlılığını güçlendirirken, enerji sektörünün kritik tedarik zincirlerinden biri olan OCTG boru pazarındaki konumunu da pekiştirecek.

2025’in Temmuz ayında başlayan projenin inşaatının 2027’nin başlarında tamamlanması planlanıyor. Vallourec’e göre projenin yürütülmesi sırasında üretim kesintisi yaşanmayacak.

ABD’de üretim kapasitesi artırılacak

Vallourec, yeni işleme hattının Youngstown’daki mevcut çelik üretim, haddeleme ve bitirme faaliyetlerine entegre edileceğini söyledi. Bu yatırımın şirketin tamamen yerli ve dikey entegre bir üretim hattı sunmasına imkân tanıyarak ABD’li petrol ve doğal gaz üreticilerine yönelik verimliliği ve yanıt hızını artırması bekleniyor.

Proje tamamlandığında VAM marka yüksek torklu bağlantı elemanlarının işleme kapasitesi artırılacak. Bu bağlantılar ABD’de giderek sayısı artan kayaç sondajları için büyük önem taşıyor.