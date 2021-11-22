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Vallourec Almanya’daki varlıklarını Brezilya’ya taşıyor

Pazartesi, 22 Kasım 2021 10:59:43 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Fransız boru üreticisi Vallourec, Almanya’da yer alan varlıklarını tasfiye edeceğini ve petrol ile doğal gaz faaliyetlerini uluslararası piyasalara hizmet edebilmek amacıyla kademeli olarak Brezilya’ya taşıyacağını duyurdu.

Şirketin, piyasadaki rekabet gücünü ve kârlılığını artırmayı amaçladığı belirtildi.

Söz konusu hamlenin, performans açısından büyük bir değişime önayak olacağını belirten Vallourec, Brezilya merkezinin, uluslararası piyasalara, kapsamlı yüksek kalite boru hizmeti vereceğini ve rekabet gücünün yanı sıra kâr marjı ile nakit akışını yükseltmeye yardımcı olacağını dile getirdi.

Şirketin AVFÖK’ünün 130 milyon € artması, sermaye harcamalarının 20 milyon € azalması ve boru üretiminin neden olduğu karbon salımının Almanya’ya kıyasla %30 düşmesi bekleniyor.


Etiketler: çelik üretimi  Güney Amerika  borular  Vallorec  boru  |  benzer haberler »


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