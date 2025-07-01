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Tenaris Arjantin’deki yeni rüzgâr çiftliğiyle yenilenebilir enerji kullanımını artıracak

Salı, 01 Temmuz 2025 12:19:51 (GMT+3)   |   İstanbul

Lüksemburg merkezli çelik boru üreticisi Tenaris, faaliyetlerini karbonsuzlaştırmak ve küresel yeşil dönüşüme katkı sağlamak amacıyla Arjantin’de ikinci rüzgâr çiftliğinin inşaasına başladığını duyurdu.

La Rinconada’da inşası devam eden 214 milyon $’lık proje, 21 rüzgâr türbininden oluşacak ve projenin toplam kurulu kapasitesi 94,5 MW seviyesinde yer alacak. Bu yılın sonunda faaliyete geçmesi planlanan rüzgâr çiftliği, 2023’te devreye alınan ilk çiftlikle birlikte Tenaris’in Campana dikişsiz boru tesisinin enerji ihtiyacını karşılayacak.

Şirket, La Rinconada rüzgâr çiftliğinin emisyonlarını yıllık yaklaşık 100.000 mt azaltacağını tahmin ediyor.

Tenaris, Arjantin’de karbon ayak izini azaltmak ve karbonsuzlaşma çalışmalarını hızlandırmak amacıyla son dört yılda yenilenebilir enerjiye 400 milyon $’ın üzerinde yatırım yaptı.


Etiketler: Boru Borular Arjantin Güney Amerika Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma Yatırım Tenaris Group 

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