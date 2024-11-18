 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Tenaris...

Tenaris Subsea7’ın Brezilya’daki Búzios 9 projesi için boru ve kaplama çözümleri tedarik edecek

Pazartesi, 18 Kasım 2024 11:16:56 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Lüksemburg merkezli çelik boru üreticisi Tenaris, İngiltere merkezli mühendislik şirketi Subsea7 ile yaptığı sözleşmeyle Brezilya’daki projelerin başlıca tedarikçisi olarak konumunu güçlendirecek. Şirket, Subsea7’ın devlete bağlı enerji şirketi Petrobras tarafından işletilen ve Brezilya’nın Santos bölgesinde yer alan Búzios 9 projesi için boru ve kaplama çözümleri tedarik edecek. Sözleşme, 102 km karbon çelik boru tedarikinin yanı sıra ısı yalıtım kaplaması da içeriyor.

Çelik borular, Tenaris’in İtalya’da bulunan üretim merkezi Dalmine’de üretilirken kaplama işlemi Brezilya’nın Pindamonhangaba kentinde bulunan Confab’da gerçekleştirilecek.


Etiketler: Boru Borular Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi Tenaris Group 

Benzer Haber ve Analizler

Erciyas Çelik Boru’nun net kârı Ocak-Eylül döneminde yükseldi

18 Kas | Çelik Haberler

Vallourec’in satış geliri ve AVFÖK’ü Ocak-Eylül döneminde düştü

18 Kas | Çelik Haberler

BAE’li Pipetec Solutions, KEZAD’da çelik boru bükme tesisi inşa edecek

18 Kas | Çelik Haberler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları aşağı yönlü hareket etti

14 Kas | Boru

Çin çıkışlı çelik boru fiyatları ölü sezona bağlı olarak düştü

13 Kas | Boru

Borusan Boru’nun mali sonuçları Ocak-Eylül döneminde beklentilerin altında kaldı

12 Kas | Çelik Haberler

Hint Welspun Corp’un net kârı ikinci çeyrekte %26 azaldı

12 Kas | Çelik Haberler

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı değişmedi, Kanada’da yeniden düşüş oldu

12 Kas | Çelik Haberler

ABD’de yerel çelik boru fiyatları seçimlerin ardından yukarı yönlü

11 Kas | Boru

Çin’de yerel çelik boru fiyatları yatay seyretti ya da hafifçe gevşedi

08 Kas | Boru





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis