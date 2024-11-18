Tenaris Subsea7’ın Brezilya’daki Búzios 9 projesi için boru ve kaplama çözümleri tedarik edecek

Lüksemburg merkezli çelik boru üreticisi Tenaris, İngiltere merkezli mühendislik şirketi Subsea7 ile yaptığı sözleşmeyle Brezilya’daki projelerin başlıca tedarikçisi olarak konumunu güçlendirecek. Şirket, Subsea7’ın devlete bağlı enerji şirketi Petrobras tarafından işletilen ve Brezilya’nın Santos bölgesinde yer alan Búzios 9 projesi için boru ve kaplama çözümleri tedarik edecek. Sözleşme, 102 km karbon çelik boru tedarikinin yanı sıra ısı yalıtım kaplaması da içeriyor.
Çelik borular, Tenaris’in İtalya’da bulunan üretim merkezi Dalmine’de üretilirken kaplama işlemi Brezilya’nın Pindamonhangaba kentinde bulunan Confab’da gerçekleştirilecek.