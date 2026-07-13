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Valin Steel 2026’nın ilk yarısında net kârının düşmesini bekliyor

Pazartesi, 13 Temmuz 2026 14:15:06 (GMT+3)   |   Şanghay

Hunan eyaleti merkezli Çinli çelik üreticisi Valin Iron and Steel, bu yılın ilk yarısında yıllık %82,84-88,56 düşüşle 200-300 milyon RMB (29,4-44,1 milyon $) net kâr elde edeceğini öngörüyor.

Şirket, Ocak-Haziran döneminde çelik sektöründeki kapsamlı yeniden yapılanma sürecinin devam ettiğini belirtti. Arz-talep dengesizliklerinin sürdüğünü, hammadde fiyatlarının yüksek ve dalgalı seyrettiğini, çelik fiyatlarının ise daha dar bir aralıkta dalgalanarak sektörün kâr marjlarını baskıladığını ifade etti.

Şirket, çelik sektöründeki bu gelişmelerin Valin Steel'in net kârını da olumsuz etkilediğini ve şirketin yılın ilk altı ayındaki net kârının geçen yılın aynı dönemine göre gerilediğini açıkladı.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Mali Sonuçlar 

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