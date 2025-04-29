Taigang Stainless Steel 2024 yılında net zarara geçti

Shanxi eyaleti merkezli Çinli çelik üreticisi Taigang Stainless Steel Co., Ltd. (Taigang Stainless Steel), 2024 yılına ait mali raporunu yayımladı. Şirket, belirtilen dönemde 100,38 milyar RMB (yaklaşık 14 milyar $) tutarında faaliyet geliri elde ettiğini açıkladı. Bu rakam, geçen yıla göre %4,96 düşüş anlamına geliyor. Öte yandan 2023 yılında 1,08 milyar RMB net kâr açıklayan şirket, 2024 yılı için 981 milyon RMB (yaklaşık 136,3 milyon $) net zarar bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre 2024 yılı boyunca Taigang Stainless Steel toplam 13,97 milyon mt ham çelik üretti ve bunun 6,19 milyon mt’unu paslanmaz ham çelik oluşturdu. Aynı yıl içinde şirket, 13,17 milyon mt nihai mamul satışı gerçekleştirirken, bunun 5,82 milyon mt’u paslanmaz çelik oldu.