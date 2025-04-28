NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Nisan ayının ortasında %0,9 geriledi

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Nisan ayının ortasında (11-20 Nisan), Nisan ayı başına (1-10 Nisan) kıyasla 27,7 RMB/mt (3,8$/mt) veya %0,9 düşüşle 3.165,8 RMB/mt (440$/mt) seviyesine gerilediği belirtildi.
Söz konusu dönemde, ortalama filmaşin, sıcak rulo sac, dikişsiz boru ve köşebent fiyatları sırasıyla %0,9, %1,2, %1,2 ve %1,1 düşüş kaydederken, orta kalınlıkta levha fiyatları yatay seyretti.