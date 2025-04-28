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Çinli çelik sanayi kuruluşları ilk çeyrekte 1 milyar $ brüt kâr elde etti

Pazartesi, 28 Nisan 2025 10:50:20 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği’nin (CISA) yayımladığı verilere göre, bu yılın Ocak-Mart döneminde Çin’in başlıca çelik kuruluşları 7,51 milyar RMB (1 milyar $) brüt kâr açıkladı.

Aynı dönemde otomotiv sektörünün brüt kârı yıllık bazda %6,2 düşüşle 94,65 milyar RMB (13,1 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde madencilik ve cevher hazırlama sektörü yıllık %52,8 düşüşle 8,14 milyar RMB (1,1 milyar $), metal imalat sektörü yıllık %7,2 artışla 27,96 milyar RMB (3,9 milyar $) ve demir yolları, deniz yolları, havacılık ile diğer ulaşım ekipmanları sektörü yıllık %59,7 artışla 25,16 milyar RMB (3,5 milyar $) brüt kâr kaydetti.

Çin’de büyük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarının toplam brüt kârı yıllık %0,8 artışla 1,51 trilyon RMB (210 milyar $) oldu.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Mali Sonuçlar 

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