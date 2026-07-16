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Ansteel 2026'nın ilk yarısında net zararında artış bekliyor

Perşembe, 16 Temmuz 2026 11:16:03 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin'in Liaoning eyaletinde faaliyet gösteren büyük ölçekli çelik üreticisi Anshan Iron and Steel (Ansteel), bu yılın ilk altı ayında 2,047 milyar RMB (300 milyon $) net zarar elde edeceğini öngördüğünü açıkladı. Söz konusu seviye, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 1,115 milyar RMB net zarara kıyasla %83,59 oranında artışa işaret ediyor.

Şirket, söz konusu dönemde çelik sektöründeki arz fazlası, nihai mamul fiyatlarındaki düşüş, koklaşabilir taş kömürü ve kok fiyatlarındaki artış ile demir cevheri fiyatlarının yüksek seyrinin şirketin zarar etmesine neden olduğunu belirtti.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Mali Sonuçlar 

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