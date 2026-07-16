Shanxi Coking'in net zararı 2026'nın ilk yarısında %79,92-83,27 azalacak

Çin'in Shanxi eyaletinde faaliyet gösteren kok üreticisi Shanxi Coking Co., Ltd. (Shanxi Coking), bu yılın Ocak-Haziran döneminde net zararının 12,9845-15,5845 milyon RMB (1,9-2,3 milyon $) seviyesinde gerçekleşmesini beklediğini açıkladı. Buna göre şirketin net zararı, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 77,6111 milyon RMB net zarara kıyasla %79,92-83,27 oranında düşüş gösterecek.

Şirket, söz konusu dönemde gerçekleştirilen iş güvenliği denetimleri ve ithalattaki daralmanın kok fiyatlarının yükselmesine yol açtığını, bunun da net zarardaki büyük düşüşün başlıca nedeni olduğunu belirtti.