HBIS Resources 2026'nın ilk yarısında net zarar bekliyor

Çin'in Hebei eyaletinde faaliyet gösteren madencilik şirketi HBIS Resources Co., Ltd., bu yılın ilk altı ayında 115-145 milyon RMB (16,9-21,3 milyon $) net zarar açıklamayı beklediğini açıkladı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 262 milyon RMB net kâr elde etmişti.

Şirket, Güney Afrika'nın Limpopo eyaletinde bulunan bağlı ortaklığı Palabora Copper Ltd.'nin, bölgede etkisini sürdüren yoğun yağışlar ve sel felaketleri nedeniyle ciddi hasar gördüğünü belirtti. Bunun sonucunda bakır üretimi ve satışlarının durdurulduğu, dolayısıyla yılın ilk altı ayında faaliyet gelirlerinin gerilediği ifade edildi.

Ayrıca tesis sahasında yürütülen acil müdahale çalışmaları, yer altındaki suyun tahliye edilmesi ve tesislerin yeniden faaliyete geçirilmesine yönelik onarım çalışmaları için yüksek tutarda harcama yapıldığı belirtildi. Şirket, söz konusu dönemde bu sabit işletme giderlerinin de zararın oluşmasında etkili olduğunu kaydetti.