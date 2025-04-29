HBIS Company ilk çeyrekte net kârını artırdı, bu yıl için daha yüksek çelik üretimi hedefliyor

Hebei eyaleti merkezli Çinli çelik üreticisi HBIS Company Ltd, bu yılın ilk üç ayına ilişkin mali raporunu paylaştı. Şirket, belirtilen dönemde 32,54 milyar RMB (4,5 milyar $) faaliyet geliri elde ettiğini bildirdi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre %9,38'lik bir artışa işaret ediyor. Şirketin net kârı ise yıllık bazda %46,01 artışla 232 milyon RMB (32,2 milyon $) oldu.

2024 yılında 29,62 milyon mt pik demir, 27,93 milyon mt ham çelik ve 26,42 milyon mt nihai mamul üreten HBIS Company, 2025 yılında bu rakamları artırarak 33,39 milyon mt pik demir, 31,89 milyon mt ham çelik ve 28,96 milyon mt nihai mamul üretmeyi hedefliyor.

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