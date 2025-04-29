Baotou Steel Union’ın net kârı ilk çeyrekye %29 düştü

İç Moğolistan merkezli Çinli çelik üreticisi Baotou Steel Union Co., Ltd. (Baotou Steel Union), bu yılın ilk üç ayına ilişkin mali raporunu yayımladı. Şirket, söz konusu dönemde 15,433 milyar RMB (yaklaşık 2,1 milyar $) tutarında faaliyet geliri elde ettiğini açıkladı. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre %13,04’lük bir düşüş anlamına geliyor. Aynı dönemde şirketin net kârı ise yıllık bazda %29,33 düşüşle 44,96 milyon RMB (yaklaşık 6,2 milyon $) oldu.
Şirket, mali sonuçlarındaki gerilemenin nedenleri arasında çelik sektöründe artan rekabeti, son kullanıcılardan zayıf talep gelmesini ve çelik fiyatlarındaki düşüşü gösterdi.