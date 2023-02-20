Vale’nin net kârı dördüncü çeyrekte düştü

Pazartesi, 20 Şubat 2023 09:20:02 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale’nin net kârı geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde üçüncü çeyrekte kaydedilen 4,46 milyar $’a ve 2021 yılının dördüncü çeyreğinde kaydedilen 5,35 milyar $’a kıyasla 3,72 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte şirketin net satış gelirleri üçüncü çeyrekte kaydedilen 9,93 milyar $’a ve bir önceki yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 13,10 milyar $’a kıyasla 11,94 milyar $ oldu. Şirketin AVFÖK’ü de üçüncü çeyrekte kaydedilen 4 milyar $’a ve 2021 yılının dördüncü çeyreğinde kaydedilen 6,86 milyar $’a kıyasla 5 milyar $ seviyesinde yer almaya başladı.

Aynı çeyrekte şirketin toz cevher satışları 81,2 milyon mt ve pelet satışları ise 8,79 milyon mt seviyelerinde kaydedildi. Üçüncü çeyrekte toz cevher ve pelet satışları sırasıyla 65,4 milyon mt ve 8,52 milyon mt seviyelerinde yer alırken, 2021 yılının dördüncü çeyreğinde ise sırasıyla 81,75 milyon mt ve 10,35 milyon mt oldu.