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İranlı Foolad Sangan tedarik zorlukları karşısında satış pazarlarını ve hammadde kaynaklarını çeşitlendiriyor

Cuma, 13 Kasım 2026 12:13:17 (GMT+3)   |   İstanbul

İran merkezli demir cevheri konsantresi ve pelet üreticisi Foolad Sangan Mining and Industries Company, tedarik kısıtlamaları ve değişen piyasa koşulları karşısında üretim verimliliğini artırmak ve faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla çeşitli önlemler uygularken, satış pazarlarını ve ham madde tedarik kanallarını çeşitlendirdiğini açıkladı.

Şirketin açıklamalarına göre Foolad Sangan, müşteri tabanını genişletmeye, stratejik alıcılara teslimatlarını sürdürmeye ve finansal performansını iyileştirmeye odaklanarak ticari risk ve satış risklerinin yönetiminde yeni bir yaklaşım benimsedi. Şirket ayrıca demir cevheri çıkarma ve işleme faaliyetleri ile sonraki aşamalardaki çelik üretimini desteklemek amacıyla Sangan madencilik bölgesindeki altyapının geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Foolad Sangan satış kanallarını genişleterek yeni pelet tedarik düzenlemeleri uygulamaya başladı

Foolad Sangan, değişen piyasa koşulları ve başlıca müşterisi ile hissedarı Mobarakeh Steel'i etkileyen gelişmeler karşısında satış yaptığı pazarları çeşitlendirdiğini belirtti.

Şirket, Mobarakeh Steel'e tedarikini sürdürürken, Golgohar Mining and Industrial Company ile bir iş birliği anlaşması yaptı. Anlaşma kapsamında Foolad Sangan'ın pelet üretiminin bir kısmı doğrudan indirgenmiş demire dönüştürülerek daha sonra Mobarakeh Steel'in üretim tesislerine tedarik ediliyor.

Buna ek olarak Foolad Sangan, belirli müşterilere olan bağımlılığını azaltmak amacıyla İran Emtia Borsası'ndaki faaliyetlerini artırırken, ilave yurt içi ve uluslararası satış pazarları belirledi.

Hammadde tedarikine ilişkin olarak şirket, demir cevheri çıkarma ve tedarik faaliyetlerindeki istikrarsızlığın üretim zincirinin ilk aşamalarındaki faaliyetleri etkilediğini belirtti. Foolad Sangan, söz konusu zorlukların üstesinden gelmek amacıyla demir cevheri konsantresi ve alüvyon demir cevheri satın alarak hammadde kaynaklarını çeşitlendirdi ve peletleme tesislerinin faaliyetlerinin devam etmesini destekledi.

Öte yandan Foolad Sangan, peletleme tesisinde yıllık 3,2 milyon mt pelet elleçleme kapasitesine sahip bir kamyon yükleme tesisini devreye aldı. Tesiste üç kamyon yükleme şeridi, tartım ve yük dağıtım sistemleri ile saatte 1.600 mt nominal pelet aktarma kapasitesi bulunuyor. Şirket ayrıca yükleme sırasında peletlerin kırılmasını azaltmak amacıyla kademeli bir oluk sistemi kullanmaya başladı.

Altyapının geliştirilmesi ve doğrudan indirgenmiş demir üretimi öncelikler arasında yer alıyor

Foolad Sangan CEO'su Ali Rasoulian, demir yolu ve kara yolu altyapısının genişletilmesinin, güvenilir elektrik, doğal gaz ve su tedarikinin sağlanmasının ve Sangan bölgesindeki çelik değer zincirinin doğrudan indirgenmiş demir üretimini de kapsayacak şekilde genişletilmesinin önemini vurguladı.

Rasoulian'a göre son iki yılda gerçekleştirilen arama faaliyetleri ve yeni rezervlerin tespit edilmesi, Sangan'ı Orta Doğu'nun en büyük demir cevheri madeni haline getirdi. Rasoulian, madencilik ve işleme faaliyetlerinin daha da geliştirilmesi için ulaşım ve enerji altyapısına da buna paralel yatırımlar yapılması gerektiğini belirtti.

Foolad Sangan her biri yıllık 5 milyon mt nominal kapasiteye sahip demir cevheri konsantresi ve pelet üretim tesisleri işletiyor.

Etiketler: Demir Cevheri Pelet Hammaddeler İran Orta Doğu Çelik Üretimi Üretim 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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